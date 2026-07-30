Advierte PRI que defenderá las libertades “con la fuerza” si es necesario tras resolución del INE

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, endureció el discurso contra el gobierno federal tras resolución del INE donde le prohíbe calificar a Morena como "narcopartido"

El dirigente nacional del PRI , Alejandro Moreno Cárdenas, endureció su discurso contra el gobierno federal tras la resolución del INE que le prohíbe utilizar el calificativo de “narcopartido” para referirse a Morena y advirtió que su partido defenderá las libertades “con la fuerza” si es necesario.

“Una vez más se los digo, conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared, a mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar. El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México, con inteligencia, con capacidad, con la razón, pero si es necesario también lo haremos con la fuerza”, sostuvo

Para los criminales –agregó--solo hay dos sitios, la cárcel o el cementerio. Y si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos, pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierna México.

En un mensaje difundido en redes sociales, Moreno afirmó que Morena “tiene las manos llenas de sangre” y lo describió como “un cártel disfrazado de gobierno”.

Asimismo, acusó que gobernadores emanados de Morena presuntamente señalados por autoridades de Estados Unidos son protegidos por las instituciones mexicanas y sostuvo que el gobierno se niega a llamar terroristas a los grupos criminales porque, según dijo, “están sentados en la misma mesa”.

El dirigente tricolor llamó a los partidos de oposición a dejar atrás las divisiones y conformar un frente común contra Morena, al advertir que, de no hacerlo, también serán responsables del deterioro de las libertades democráticas.

Paralelo a ello aseveró que denunciará al gobierno mexicano en foros internacionales al considerar que representa “una amenaza para la democracia” y afirmó que el país enfrenta una disyuntiva entre “libertad o dictadura”.

“Están construyendo una dictadura, porque la elección es sencilla: libertad o dictadura. No hay de otra”, recalcó

Afirmó que la resolución constituye un ataque a la libertad de expresión y acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de celebrar un acto de censura en lugar de enfrentar los problemas de seguridad del país.

“Lo celebró como si fuera el mayor logro de su gobierno”, ironizó

El priista sostuvo que el INE pretende impedir las críticas contra el partido gobernante y advirtió que no dejará de denunciar lo que considera un deterioro democrático.

A lo largo de su pronunciamiento lanzó fuertes acusaciones contra Morena, al que calificó como un partido vinculado con el crimen organizado y al que responsabilizó de la violencia que vive el país.

Criticó que nadie puede decirle al pueblo que leer, ver o escuchar pues somos un país libre y advirtió que no permitirán que se ponga en riesgo la libertad y los derechos de los mexicanos.

“Mientras la libertad está bajo ataque, todavía hay partidos de oposición que siguen sin ver el peligro. Les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo. Los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena”, acusó