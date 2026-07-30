Registra México 52.4% de informalidad: OIT; Argentina sumida en crisis tiene 44.7%

La informalidad se mantiene al alza en el país (Archivo/Cuartoscuro)

La tasa de informalidad en México alcanzó 52.4% de la población ocupada, por encima de Argentina, que registra 44.7 % de informalidad pese a los problemas con su economía, inflación alta y pobreza.

Así lo registra un Informe de la a Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que muestra que la tasa de informalidad en México alcanzó 52.4% de la población ocupada, es decir, 5 puntos porcentuales por encima de la media regional de 47.4 por ciento.

El estudio Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe 2026, establece diferencias notables de la informalidad en México con economías de la región como Uruguay con 22.4%, Chile con 25.1%, Costa Rica con 35.5% y Brasil con 35.6 por ciento.

El país de la región que registra la informalidad más elevada es Bolivia (82.2%), seguido de Ecuador (70.1%), Perú (69.8%), Paraguay (64.3%) y Colombia 54.3%,.

En materia económica, el Producto Interno Bruto de México se proyecta entre 1.3% y 1.6% para 2026, ubicándose por debajo del promedio de América Latina de entre 2.2% y 2.3%.

Al mismo tiempo, el informe advierte que persisten importantes desafíos estructurales relacionados con la calidad del empleo, la productividad, la inclusión laboral de las mujeres y las personas jóvenes, así como con las profundas diferencias que aún existen entre los países de la región.

La publicación también realiza un balance del mercado laboral durante 2025 y señala que la tasa de ocupación regional aumentó del 59,7 % al 59,9 %, mientras que la participación laboral se mantuvo prácticamente estable en 63,2 %.

Asimismo, indica que los primeros datos de 2026 muestran que el empleo continúa creciendo y que la desocupación sigue disminuyendo en varios países, aunque con ritmos diferentes entre las economías de la región.

No obstante, cerca de la mitad de las personas ocupadas en la región continúa desempeñándose en condiciones de informalidad, con marcadas diferencias entre países, sectores económicos, grupos etarios y sexo.

En este sentido, señaló que las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder y permanecer en el empleo, estrechamente vinculados a la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado.

Recalca que si bien hay una disminución de la tasa de informalidad, que alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, detrás de este promedio persisten profundas diferencias entre países que ponen de manifiesto que los procesos de formalización requieren respuestas de políticas diferenciadas según el grado de desarrollo de los mercados laborales, el tipo de inserción laboral, las características de las unidades económicas y las particularidades de los territorios.

El i informe advierte que persisten importantes desafíos estructurales relacionados con la calidad del empleo, la productividad, la inclusión laboral de las mujeres y las personas jóvenes, así como con las profundas diferencias que aún existen entre los países de la región.