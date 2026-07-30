Registro Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años regresa del 3 al 8 de agosto: requisitos, módulos y cómo inscribirte

Miles de personas que aún no forman parte del Programa Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años tendrán una nueva oportunidad para incorporarse. El Gobierno de México anunció que el registro se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto de 2026, por lo que quienes cumplan con los requisitos deberán acudir a los módulos habilitados para realizar el trámite.
La reapertura de este proceso busca ampliar el número de beneficiarios del programa, el cual está dirigido a personas de este rango de edad y forma parte de las estrategias sociales impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Quiénes podrán registrarse al Programa Bienestar del 3 al 8 de agosto?
Durante esta nueva jornada de incorporación podrán acudir hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.
Como ocurre en otros procesos del Bienestar, la atención se realizará en los módulos oficiales, donde personal autorizado verificará la documentación y concluirá el trámite de manera presencial.
Requisitos para el registro Bienestar 2026
Si planeas acudir durante este periodo, es importante llevar la documentación completa para evitar contratiempos.
Los interesados deberán presentar:
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Número telefónico de contacto
- Los documentos adicionales que solicite el módulo correspondiente para concluir la incorporación
El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, por lo que las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que solicite dinero para agilizar el proceso.
¿Dónde están los módulos del Bienestar?
El registro únicamente podrá realizarse en los módulos oficiales del Bienestar habilitados exclusivamente en 24 ciudades de los estados que ya cuentan con el convenio del IMSS Bienestar.
Estos operan de lunes a sábado, de 9:00 am a 6:00 pm. Las ciudades donde podrás realizar tu trámite son:
- Baja California: Mexicali
- Baja California Sur: La Paz
- Campeche: Campeche
- Colima: Colima
- Chiapas: Tuxtla Gutiérrez
- Ciudad de México: Las 16 Alcaldías
- Guerrero: Chilpancingo
- Hidalgo: Pachuca
- Estado de México: Toluca
- Michoacán: Morelia
- Morelos: Cuernavaca
- Nayarit: Tepic
- Oaxaca: Oaxaca
- Puebla: Puebla
- Quintana Roo: Chetumal
- San Luis Potosí: San Luis Potosí
- Sinaloa: Culiacán
- Sonora: Hermosillo
- Tabasco: Villahermosa
- Tamaulipas: Cd. Victoria
- Tlaxcala: Tlaxcala
- Veracruz: Xalapa
- Yucatán: Mérida
- Zacatecas: Zacatecas
¿Qué días habrá registro?
La nueva etapa de incorporación estará disponible del 3 al 8 de agosto de 2026.
Como sucede habitualmente con otros programas sociales, la atención podría organizarse conforme a la letra inicial del primer apellido, por lo que es recomendable revisar la convocatoria vigente antes de presentarse en el módulo correspondiente.
- Lunes 3 de agosto: letras A, B
- Martes 4 de agosto: letra C
- Miércoles 5 de agosto: letras D, E, F
- Jueves 6 de agosto: letra G
- Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K, L
- Sábado 8 de agosto: rezagados. Este día puede asistir cualquier persona cuyo apellido inicie con las letras A a la L
Recomendaciones antes de acudir al registro
Para hacer el trámite más ágil, toma en cuenta estas recomendaciones:
- Lleva originales y copias de tus documentos
- Verifica que tu identificación esté vigente
- Revisa previamente la ubicación del módulo
- Acude únicamente en las fechas oficiales
- No entregues documentos ni dinero a gestores o terceros
Las autoridades han insistido en que todos los trámites del Bienestar son completamente gratuitos, por lo que cualquier cobro representa una posible irregularidad.