Registro Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años regresa del 3 al 8 de agosto: requisitos, módulos y cómo inscribirte

Miles de personas que aún no forman parte del Programa Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años tendrán una nueva oportunidad para incorporarse. El Gobierno de México anunció que el registro se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto de 2026, por lo que quienes cumplan con los requisitos deberán acudir a los módulos habilitados para realizar el trámite.

La reapertura de este proceso busca ampliar el número de beneficiarios del programa, el cual está dirigido a personas de este rango de edad y forma parte de las estrategias sociales impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes podrán registrarse al Programa Bienestar del 3 al 8 de agosto?

Durante esta nueva jornada de incorporación podrán acudir hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.

Como ocurre en otros procesos del Bienestar, la atención se realizará en los módulos oficiales, donde personal autorizado verificará la documentación y concluirá el trámite de manera presencial.

Requisitos para el registro Bienestar 2026

Si planeas acudir durante este periodo, es importante llevar la documentación completa para evitar contratiempos.

Los interesados deberán presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía

con fotografía Comprobante de domicilio reciente

reciente Número telefónico de contacto

de contacto Los documentos adicionales que solicite el módulo correspondiente para concluir la incorporación

El trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, por lo que las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier persona que solicite dinero para agilizar el proceso.

¿Dónde están los módulos del Bienestar?

El registro únicamente podrá realizarse en los módulos oficiales del Bienestar habilitados exclusivamente en 24 ciudades de los estados que ya cuentan con el convenio del IMSS Bienestar.

Estos operan de lunes a sábado, de 9:00 am a 6:00 pm. Las ciudades donde podrás realizar tu trámite son:

Baja California: Mexicali

Mexicali Baja California Sur: La Paz

La Paz Campeche: Campeche

Campeche Colima: Colima

Colima Chiapas: Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Ciudad de México: Las 16 Alcaldías

Las 16 Alcaldías Guerrero: Chilpancingo

Chilpancingo Hidalgo: Pachuca

Pachuca Estado de México: Toluca

Toluca Michoacán: Morelia

Morelia Morelos: Cuernavaca

Cuernavaca Nayarit: Tepic

Tepic Oaxaca: Oaxaca

Oaxaca Puebla: Puebla

Puebla Quintana Roo: Chetumal

Chetumal San Luis Potosí: San Luis Potosí

San Luis Potosí Sinaloa: Culiacán

Culiacán Sonora: Hermosillo

Hermosillo Tabasco: Villahermosa

Villahermosa Tamaulipas: Cd. Victoria

Cd. Victoria Tlaxcala: Tlaxcala

Tlaxcala Veracruz: Xalapa

Xalapa Yucatán: Mérida

Mérida Zacatecas: Zacatecas

¿Qué días habrá registro?

La nueva etapa de incorporación estará disponible del 3 al 8 de agosto de 2026.

Como sucede habitualmente con otros programas sociales, la atención podría organizarse conforme a la letra inicial del primer apellido, por lo que es recomendable revisar la convocatoria vigente antes de presentarse en el módulo correspondiente.

Lunes 3 de agosto: letras A, B

Martes 4 de agosto: letra C

Miércoles 5 de agosto: letras D, E, F

Jueves 6 de agosto: letra G

Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K, L

Sábado 8 de agosto: rezagados. Este día puede asistir cualquier persona cuyo apellido inicie con las letras A a la L

Recomendaciones antes de acudir al registro

Para hacer el trámite más ágil, toma en cuenta estas recomendaciones:

Lleva originales y copias de tus documentos

Verifica que tu identificación esté vigente

Revisa previamente la ubicación del módulo

Acude únicamente en las fechas oficiales

No entregues documentos ni dinero a gestores o terceros

Las autoridades han insistido en que todos los trámites del Bienestar son completamente gratuitos, por lo que cualquier cobro representa una posible irregularidad.