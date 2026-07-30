Slim, Verástegui y la defensa de Velasco a migrantes: así fue en México el 250 aniversario de la Independencia de EU

Aniversario de EU Diplómaticos, empresarios y políticos se apersonaron en la embajada por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. (Cuartoscuro)

La Embajada de Estados Unidos en México realizó este jueves una ceremonia con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, un evento que reunió a empresarios, políticos, representantes de la sociedad civil y personalidades del ámbito cultural en la Ciudad de México.

Entre los asistentes destacaron el empresario Carlos Slim, el activista político Eduardo Verástegui y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, además del canciller Roberto Velasco, quienes acudieron como invitados al acto protocolario celebrado en las instalaciones de la representación diplomática estadounidense, con el embajador Ronald Johnson como anfitrión.

Roberto Velasco y Ronald Johnson abordan la relación bilateral

En el marco de la ceremonia, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reiteró que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos es una prioridad para el Gobierno de México, en el contexto de los casos de 18 connacionales fallecidos en hechos vinculados con personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y sostuvo que la frontera vive su etapa “más segura”. También afirmó que la colaboración bilateral ha permitido la devolución a México de más de 300 personas buscadas por la justicia mexicana.

Relaciones bilaterales CIUDAD DE MÉXICO, 30JULIO2026.- Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, ofreció un mensaje a medios de comunicación con motivo del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, realizado en las instalaciones de la embajadada estadounidense en el país. Lo acompañó su esposa: Alina Arias Johnson y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Lila Downs interpretó el Himno Nacional Mexicano

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la participación de la cantautora Lila Downs, quien interpretó el Himno Nacional Mexicano durante el evento conmemorativo organizado por la embajada.

La celebración formó parte de las actividades por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, una fecha histórica que la representación diplomática ha conmemorado con distintos eventos oficiales.

Ceremonia por EU CIUDAD DE MÉXICO, 30JULIO2026.- La cantautora Lila Downs acudió como invitada para entonar el himno nacional mexicano durante la ceremonia con motivo del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, realizado en las instalaciones de la embajadada estadounidense en el país. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Gobernadores, alcaldes y representantes del Mundial 2026 estuvieron presentes

La ceremonia también contó con la presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; la comisionada de México para la Copa Mundial 2026, Gabriela Cuevas; y Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.

La asistencia de representantes de distintos sectores reflejó la relevancia diplomática y económica del acto organizado por la embajada estadounidense en México.

Aniversario de EU CIUDAD DE MÉXICO, 30JULIO2026.- Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, acudió como invitado a la ceremonia con motivo del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, realizado en las instalaciones de la embajadada estadounidense en el país. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La independencia de Estados Unidos fue proclamada el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia, documento redactado principalmente por Thomas Jefferson. Con ese acto, las trece colonias británicas en América del Norte rompieron formalmente sus vínculos con la Corona británica, dando origen a un nuevo país basado en principios como la libertad, la igualdad y el autogobierno.

En 2026, Estados Unidos conmemora 250 años de su independencia, una celebración conocida como el Semiquincentenario, que contempla ceremonias oficiales, actividades culturales y eventos diplomáticos tanto dentro como fuera de su territorio.

En México, la embajada estadounidense reunió a representantes del ámbito político, empresarial y cultural para destacar la relación bilateral entre ambas naciones y la cooperación que mantienen en distintos ámbitos.