¿Ya salió el calendario de la Beca Rita Cetina? Información al momento del pago de agosto

Registro Beca Rita Cetina Miles de estudiantes de primaria esperan su pago (Crónica Digital)

El depósito de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria está muy cerca. Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar aún no publica un calendario oficial para la entrega del apoyo económico de agosto, ya existen fechas tentativas para recibir el pago.

El depósito lo recibirán quienes concluyeron su registro y ya cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que las familias incorporadas al programa recibirán el apoyo anual destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

Calendario Beca Rita Cetina: fechas tentativas de pago

El calendario tentativo ubica el inicio de los pagos el lunes 3 de agosto con los apellidos que comienzan con las letras A y B. Al día siguiente correspondería la letra C, mientras que el miércoles quedarían considerados los apellidos que inician con D, E y F. La programación continuaría el jueves con la letra G y el viernes con las letras H, I, J, K y L.

De mantenerse ese mismo orden, la segunda semana de depósitos iniciaría el lunes 10 de agosto con la letra M. El martes seguirían N, Ñ, O, P y Q, el miércoles correspondería la R, el jueves la S y el viernes concluiría la dispersión con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades no han confirmado esta programación, por lo que deberá considerarse únicamente como una referencia hasta que se publique el calendario oficial.

¿Cuánto dan en la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina para alumnos de primaria pública contempla un apoyo anual de dos mil 500 pesos por cada estudiante registrado. En los hogares donde fueron incorporados dos o más alumnos, el monto aumenta en la misma proporción al número de beneficiarios inscritos durante el proceso de registro.

Los recursos serán depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo utilizado para la entrega de este programa federal.