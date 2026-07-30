¿Hay Frente Frío en México? Reporte del Servicio Meteorológico Nacional Un frente frío atípico estaría llegando en los próximos días a territorio nacional (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para los primeros días de agosto se espera que un frente frío llegue al territorio mexicano; conoce cuándo y a qué estados afectará.

La llegada del frente frío a México en pleno verano representa una anomalía, debido a que la temporada de este fenómeno meteorológico suele ser entre los meses de septiembre a mayo.

¿Cuándo llega el nuevo frente frío a México?

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el frente frío llegue a la frontera norte de México a partir del sábado 1 de agosto.

Del mismo modo, el SMN informó que el frente frío llegará a México junto con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que ocasionará probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en el noreste del país.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, con temperaturas superiores a 45 °C.

Pronóstico del clima en México para el fin de semana

Según el pronóstico del clima del SMN, para el sábado 1 de agosto lloverá en la mayoría del territorio mexicano, siendo Sonora el estado que tendrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Mientras que en el Estado de México, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes.

A su vez, Baja California y Sonora tendrán temperaturas máximas superiores a 45 °C, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca serán de entre 40 a 45 °C.

El domingo 2 de agosto Sonora, Sinaloa y Nayarit tienen pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Puebla y Tlaxcala se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Del mismo modo, nuevamente, Baja California y Sonora tendrán temperaturas máximas superiores a 45 °C, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Tabasco serán de entre 40 a 45 °C.