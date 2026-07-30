Aseguran 3 kilos de metanfetamina ocultos en pieza metálica en Aeropuerto de Toluca

Droga Metanfetamina asegurada. (SSPC)

Autoridades aseguraron tres kilos de clorhidrato de metanfetamina ocultos dentro de una pieza metálica, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Agentes de seguridad y control aduanero detectaron una pieza metálica, de origen nacional, con pesos y dimensiones irregulares y con posibles inconsistencias documentales, por lo que se realizó una revisión especializada.

Resultado de la inspección, personal especializado localizó dentro de la pieza una sustancia con características físicas compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de tres kilos.

La sustancia asegurada fue puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones.