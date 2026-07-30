Sismo HOY jueves 30 de julio en México: este fue el epicentro, la magnitud y el reporte del SSN EN VIVO

¿Cuándo fue el último sismo en CDMX? Reporte de los temblores recientes Conoce cuál ha sido la magnitud de los últimos temblores (Imagen hecha con IA)

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo hoy, jueves 30 de julio de 2026, en México. Chiapas registró los movimientos de mayor magnitud. Conoce dónde ocurrieron, de cuánto fueron y por qué el país mantiene una alta actividad sísmica.

Nuevamente, el territorio mexicano fue el epicentro de un nuevo movimiento telúrico la mañana de este jueves, mismo que activó las alertas del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el cual registró diversos movimientos telúricos en distintas entidades del país.

¿Dónde se registró el sismo hoy jueves 30 de julio?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional se han registrado una serie de movimientos telúricos en el territorio mexicano con las siguientes magnitudes:

SISMO Magnitud 4.2 Loc 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 30/07/26 05:25:44 Lat 13.93 Lon -93.30 Pf 9 km

Loc 149 km al SUROESTE de 30/07/26 05:25:44 Lat 13.93 Lon -93.30 Pf 9 km SISMO Magnitud 4.3 Loc 162 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 30/07/26 09:28:48 Lat 14.13 Lon -93.58 Pf 10 km

Preliminar: SISMO Magnitud 4.6 Loc 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 30/07/26 12:20:31 Lat 13.76 Lon -92.91 Pf 10 km pic.twitter.com/24k2rT71X2 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 30, 2026

¿Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Hasta el momento de la actualización, no se reportaron daños materiales, personas lesionadas ni activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

¿Qué debo hacer si tiembla en CDMX?

Especialistas recuerdan que después de un movimiento es recomendable:

Mantenerse informado por canales oficiales

Evitar cadenas o capturas de pantalla sin confirmar.

Revisar instalaciones básicas

Verificar gas, energía eléctrica y posibles daños visibles.

Conservar rutas de evacuación claras

Especialmente en edificios altos y espacios con gran concentración de personas, es importante seguir los protocolos.