COVID-19 mantiene baja circulación en México durante 2026: Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud informó que la circulación de COVID-19 en México se mantiene por debajo de los niveles registrados en los últimos tres años, de acuerdo con el más reciente reporte de vigilancia epidemiológica correspondiente a la semana epidemiológica 29 de 2026.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia federal explicó que el comportamiento de la enfermedad continúa siendo favorable, aunque las autoridades mantienen un monitoreo permanente para detectar cualquier cambio en la transmisión del virus.

Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), durante lo que va de 2026 se han notificado 76 mil 321 casos sospechosos de COVID-19. De ellos, se tomó muestra a 43 mil 359 personas, y únicamente mil 348 casos fueron confirmados mediante pruebas RT-PCR, lo que representa una positividad de 3.1 por ciento.

La Secretaría de Salud destacó que estas cifras muestran una disminución importante en comparación con años anteriores. Respecto al mismo periodo de 2025, los casos confirmados bajaron 76.3 por ciento, al pasar de 5 mil 686 a mil 348 contagios.

La reducción también es significativa frente a los registros de 2024 y 2023. En comparación con 2024, los casos confirmados disminuyeron 86.2 por ciento, mientras que frente a 2023 la baja alcanzó 90.9 por ciento, lo que refleja una menor circulación del virus en el país.

Aunque el panorama es positivo, la dependencia señaló que desde la semana epidemiológica 19 se ha observado un incremento gradual en los casos confirmados. Asimismo, indicó que la positividad comenzó a aumentar a partir de la semana 20.

Sin embargo, las autoridades aclararon que este comportamiento corresponde al patrón estacional que se ha presentado en años anteriores, por lo que no representa, hasta el momento, una situación fuera de lo esperado. Aun así, el virus continúa bajo vigilancia para identificar oportunamente cualquier cambio en su comportamiento.

La Secretaría de Salud explicó que el monitoreo se realiza de manera continua mediante el SISVER, sistema que recopila y analiza la información relacionada con enfermedades respiratorias virales en todo el país. Gracias a esta vigilancia es posible dar seguimiento a la evolución del COVID-19 y tomar decisiones en materia de salud pública.

Además de presentar las cifras, la dependencia hizo un llamado a la población para no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención, principalmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

También recomendó acudir de manera oportuna a los servicios de salud en caso de presentar síntomas respiratorios, con el fin de recibir atención médica y evitar posibles complicaciones.

Las autoridades sanitarias recordaron que, aunque el número de contagios es menor que en años anteriores, el COVID-19 continúa circulando en el país, por lo que resulta importante mantener la vigilancia epidemiológica y seguir las recomendaciones de prevención.