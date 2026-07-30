En lo que va del año ha llegado cuatro veces más sargazo que en 2025 al Caribe mexicano: Semarnat

Playa Gaviota Azul, en Cancún, presenta una extensa franja de sargazo sobre la orilla (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Sargazo en el Caribe mexicano — La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó este jueves desde Quintana Roo que en lo que va del 2026 ha llegado a las costas del Caribe mexicano cuatro veces más sargazo que lo reportado el año pasado, y argumentó que este aumento está relacionado con la transformación ocurrida en el denominado Mar de los Sargazos desde 2011, cuando cambios en las corrientes marinas favorecieron el desplazamiento masivo de la macroalga.

Alicia Bárcena destacó que la recolección máxima en un día de esta macroalga ha sido de 9 mil 054 toneladas, en tanto que en un día moderado se ha logrado capturar 2 mil 640 toneladas de sargazo.

La funcionaria de Semarnat apuntó que el comportamiento por el arribo del sargazo en lo que va del año ha sido complejo, lo que hace indispensable consolidar alianzas internacionales para enfrentar un problema que trasciende las fronteras nacionales.

Para hacer frente a este problema, en octubre próximo se llevará a cabo una cumbre en Cancún, donde especialistas de países que han enfrentado este problema presentarán sus experiencias y posibles soluciones para remediar esta crisis.

Alicia Bárcena confirmó que a esta reunión internacional asistirán especialistas de República Dominicana, Barbados, Brasil, Japón y otras naciones del Caribe.

Finalmente, la titular de Semarnat refirió que el objetivo de la estrategia que ha lanzado el Gobierno Federal es construir un plan regional permanente que permita mitigar los efectos del sargazo, proteger los ecosistemas costeros y preservar la competitividad turística del Caribe mexicano, una de las principales fuentes de desarrollo económico de la región.

La Crónica de Hoy 2026