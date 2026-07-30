Combate al sargazo requiere participación de los tres niveles de gobierno: Mara Lezama

El gobierno de Quintana Roo ha destinado más de 700 millones de pesos para enfrentar el problema de esta macroalga (Especial)

Crisis del sargazo — La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó este jueves al anunciarse la puesta en marcha de una estrategia contra el sargazo que afecta playas del Caribe Mexicano, que este fenómeno que ya alcanzó niveles atípicos, debe combatirse requiere la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Mara Lezama destacó que la estrategia para contener desde alta mar esta macroalga se centrará en interceptarla antes de que llegue a las playas, además de que se reforzarán las acciones para su recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento bajo un esquema de economía circular.

La mandataria quintanarroense apuntó que el combate al sargazo para que sea efectivo requiere de la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, debido a las afectaciones al ecosistema y a la actividad turística de la entidad.

En la misma línea, Mara Lezama refirió que en lo que va de su administración se han destinado más de 770 millones de pesos para enfrentar este problema.

SATÉLITES

La Gobernadora señaló que durante una gira de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad se constató la magnitud del problema, por lo que se entablaron pláticas con empresarios del sector turístico, autoridades locales y comerciantes, con quienes se han abordado propuestas para reducir el impacto de este problema.

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, la estrategia para vigilar el arribo del sargazo recae en el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, que se apoya en imágenes provenientes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea (AEE) para evaluar las más de 140 playas afectadas por la macroalga.

Las autoridades destacan que gracias al uso de esta tecnología satelital se pueden seguir casi en tiempo real los pronósticos diarios sobre el desplazamiento del sargazo y establecer un sistema de alertas que facilita la implementación de medidas preventivas en las zonas con mayor riesgo.

CUMBRE

Mara Lezama aclaró que el arribo de sargazo no afecta de manera uniforme a todo el litoral, por lo que el monitoreo permanente permite identificar con mayor precisión las áreas donde se prevé una mayor concentración de la macroalga.

Por otra parte, la mandataria quintanarroense subrayó que en el marco de este problema, Cancún albergará los días 1 y 2 de octubre próximo el encuentro Global Gateway sobre Sargazo, una reunión respaldada por la Unión Europea (UE) que reunirá a representantes de diversos países del Caribe con el objetivo de compartir experiencias, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la cooperación regional frente a este desafío ambiental.

La Crónica de Hoy 2026