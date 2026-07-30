FGR cita a 7 marinos a comparecer por huachicol fiscal en el caso Farías Laguna

El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, enfrenta proceso por el delito de huachicol fiscal (Archivo)

Huachicol fiscal — La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se autorizó que siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que presuntamente tuvieron conocimiento de actos de corrupción, en la investigación del caso de huachicol fiscal que permitió el contrabando de millones de litros de combustible utilizando buques, comparezcan ante autoridades en el marco del caso que involucra al exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por presunta delincuencia organizada.

Las comparecencias ministeriales de los siete elementos de la Semar fueron autorizadas tras una solicitud presentada por el grupos de abogados del Farías Laguna, encabezada por Epigmenio Mendieta Valdés, quien pidió integrar en el caso de su cliente los testimonios de otros elementos dentro de la carpeta de investigación.

“La diligencia se realizará (en las próximas horas) en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México,

“La atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos. Ya que sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo quienes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz”, señala la defensa de Farías Laguna.

De acuerdo con un oficio fechado el pasado 22 de julio, se formalizó la diligencia que se llevará a cabo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para que se lleven a cabo estas comparecencias.

De acuerdo con la FGR, los siete marinos que deberán cumplir con sus testimonios de forma escalonada y sus declaraciones deberán ser desahogadas por la defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

El grupo de abogados que representa a Farías Laguna consideró que la incorporación de los siete testimonios permitirá integrar al expediente ministerial la versión de integrantes de la Marina con conocimiento de los hechos que se investigan.

La Crónica de Hoy 2026