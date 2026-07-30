Derechos de las Audiencias pueden convertirse en un instrumento de control político; advierte Somos México

Somos México CIUDAD DE MÉXICO, 28JUNIO2026.- Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México (MX) realizó su primer mensaje como partido político a la par de un homenaje a Madero en el Monumento a la Revolución. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El nuevo partido político Somos México, emitió un comunicado en el que se advierte que los recientes Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, dados a conocer por el gobierno federal y puestos a consulta pública, “no fortalece los Derechos de las Audiencias; los convierte en el argumento para ampliar la capacidad del Estado de intervenir en la regulación de los contenidos”.

Según la organización, la discusión en torno al tema trasciende el ámbito de las telecomunicaciones ya que, lo que está en juego es la manera en que México protegerá el derecho de las audiencias a recibir información de calidad y la libertad de expresión.

Consideran que sin órganos autónomos, cualquier regulación puede convertirse en un peligro para la libertad de expresión, por ello apuntan que el verdadero debate no es si estos derechos deben existir, sino quién tendrá el poder para interpretarlos, aplicarlos y sancionar.

Así, Somos México expresa su preocupación por cualquier modelo regulatorio que concentre en una sola autoridad facultades amplias para interpretar o supervisar contenidos sin suficientes contrapesos institucionales.

“Esta organización considera que una democracia constitucional requiere organismos técnicamente autónomos, reglas objetivas y mecanismos eficaces de revisión judicial que otorguen certeza a audiencias, comunicadores, periodistas y medios de comunicación”, añaden.