Seguro médico, estabilidad laboral y reducción de cuota sindical: los principales logros que presume el sindicato del INFONAVIT

En el marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028, la Planilla Rumbos, encabezada por Rafael Riva Palacio Pontones, presentó un balance de los resultados que asegura haber conseguido en favor de la base trabajadora.

Entre los puntos que destaca la organización se encuentran la incorporación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores, modificaciones para brindar mayor estabilidad laboral, un incremento salarial y la reducción temporal de la cuota sindical, medidas que, afirma, buscan fortalecer tanto la protección social como la economía de las y los trabajadores.

Las nuevas prestaciones para los trabajadores y sus familias

Uno de los cambios más relevantes incorporados al Contrato Colectivo de Trabajo es la creación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores y Menores, integrado mediante la Cláusula 89 Bis durante la revisión contractual 2026-2028.

De acuerdo con la información difundida por la organización sindical, esta prestación contempla cobertura para:

¿Qué incluye el seguro?

Atención hospitalaria

Consultas médicas

Medicamentos

Estudios clínicos

Protección para el trabajador

Cobertura para cónyuge o concubino

Cobertura para hijos menores de 25 años

Cobertura para hijos con discapacidad, sin límite de edad

La representación sindical sostiene que esta incorporación representa uno de los beneficios más importantes para miles de familias afiliadas.

Amplían periodo para conservar la plaza sindical

Otro de los cambios anunciados corresponde a la Cláusula 21, que ahora permitirá que un trabajador sindicalizado pueda desempeñar temporalmente un puesto de confianza hasta por seis años, conservando el derecho de regresar posteriormente a su plaza sindical.

Anteriormente ese periodo era de un año, por lo que el ajuste busca brindar mayor continuidad laboral y aprovechar la experiencia adquirida por quienes asumen responsabilidades administrativas o de confianza.

Reducción de la cuota sindical para fortalecer el ingreso de los trabajadores

Tras el incremento salarial del 3.7%, el Comité Ejecutivo Nacional informó que tomó la decisión de reducir de manera temporal la cuota sindical del 2% al 1% durante un año.

Según la organización, la medida busca compensar el impacto económico derivado del ajuste salarial y permitir que una mayor parte del ingreso permanezca directamente en el bolsillo de las y los trabajadores.

Incremento salarial y defensa de derechos laborales

La organización también resaltó que el tabulador de sueldos 2026 incorpora un aumento general del 3.7% en todas las categorías, desde niveles de Auxiliar y Asistente hasta Encargado Especializado.

Asimismo, reiteró que continúan vigentes las disposiciones que establecen la imposibilidad de renuncia a los derechos laborales, garantizando que cualquier interpretación del Contrato Colectivo favorezca a los colaboradores.

La jornada laboral de 40 horas permanece sin cambios

Respecto a los rumores sobre posibles modificaciones en los horarios laborales, la representación sindical aseguró que la jornada semanal de 40 horas continúa protegida por el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo.

La organización sostiene que este esquema representa una conquista laboral con más de cinco décadas de vigencia y afirmó que no forma parte de ninguna negociación para ser modificado.

Planilla Rumbos destaca unidad y representación nacional

Finalmente, la Planilla Rumbos aseguró que mantiene una estructura nacional integrada por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Delegacionales, con el objetivo de fortalecer la representación de las y los trabajadores durante las negociaciones laborales.

La organización reiteró que continuará impulsando acciones enfocadas en la defensa de los derechos laborales, la estabilidad en el empleo y mejores condiciones para la base trabajadora.