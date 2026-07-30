Examen de la UNAM 2026: ¿Cuándo salen los resultados para bachillerato? Conoce cuándo salen los resultados de ECOEMS 2026 (UNAM/CUARTOSCURO.COM)

Con el inicio de agosto, cada vez se encuentra más cerca la publicación de los resultados de ECOEMS para conocer si fuiste aceptado en uno de los bachilleratos de la UNAM o IPN.

Del 20 al 28 de junio de 2026 se aplicó el examen en línea ECOEMS 2026, donde miles de estudiantes concursaron para quedarse en alguna de las escuelas de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, tras más de un mes de espera, pronto podrán conocer los resultados.

¿Cuándo salen los resultados de ECOEMS 2026?

De acuerdo con la convocatoria publicada por el ECOEMS, los aspirantes que realizaron el Proceso de Asignación IPN-UNAM podrán conocer los resultados del examen que realizaron a partir del martes 18 de agosto.

¿Cómo consultar los resultados del examen de la UNAM para bachillerato?

Si deseas conocer si fuiste aceptado en alguna preparatoria de la UNAM o en un CCH, estos son los pasos que debes seguir el día que se publiquen:

Ingresar a la página web oficial de “Mi derecho, mi lugar”.

Dirigirte a la parte de “Consulta de resultados” .

. Dar clic en “Ver resultado”.

Recuerda que deberás tener a la mano tu CURP y folio de aspirante.

Otra forma que tendrás para consultar tus resultados, si realizaste el Proceso de Asignación IPN-UNAM, es dirigirte directamente a la página web que crearon ambas instituciones y acceder con tu folio de registro y fecha de nacimiento.

¿Cómo fue el proceso de ingreso a bachillerato este 2026?

El proceso de asignación para bachillerato este año se realizó a través del programa “Mi derecho, mi lugar”, en donde todo aquel que fuera a ingresar a alguna de las escuelas de nivel medio superior que hay en la Zona Metropolitana del Valle de México tenía que participar para que se le asignara una escuela.

Para registrarte y escoger bachillerato mediante “Mi derecho, mi lugar” había tres modalidades diferentes: