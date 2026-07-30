Hacienda reporta manejo sostenible de la deuda pública durante el segundo trimestre de 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la deuda pública de México se mantiene en niveles sostenibles al cierre del segundo trimestre de 2026, como resultado de una estrategia financiera enfocada en preservar la estabilidad de las finanzas públicas y reducir los riesgos derivados de la volatilidad de los mercados internacionales.

De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al periodo abril-junio, el Gobierno federal destacó que la política de endeudamiento ha privilegiado la contratación de financiamiento en el mercado interno y a tasas fijas, con el objetivo de disminuir la exposición a factores externos como las variaciones en el tipo de cambio y las tasas de interés internacionales.

La dependencia explicó que esta estrategia ha permitido mantener una estructura de deuda sólida y con vencimientos de largo plazo, lo que reduce las presiones financieras para los próximos años y brinda mayor certidumbre a los inversionistas sobre la capacidad de pago del país. Asimismo, señaló que la mayor parte de la deuda continúa denominada en moneda nacional, lo que disminuye la vulnerabilidad frente a movimientos en los mercados financieros internacionales.

En el informe también se destaca que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, considerado la medida más amplia de la deuda pública, se mantiene dentro de los niveles previstos para este año y en línea con la estrategia fiscal planteada por el Gobierno federal. Hacienda aseguró que estos resultados reflejan un manejo responsable del endeudamiento y el compromiso de preservar la estabilidad macroeconómica del país.

Otro aspecto resaltado por la SHCP es que durante el segundo trimestre se continuó con operaciones de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. Estas acciones consistieron en refinanciar obligaciones financieras en condiciones más favorables, extendiendo los plazos de pago y reduciendo riesgos asociados al financiamiento del sector público.

La dependencia indicó que el acceso de México a los mercados financieros nacionales e internacionales se mantiene en condiciones favorables gracias a la confianza de los inversionistas en la economía mexicana. Esto ha permitido obtener recursos con costos competitivos y fortalecer la administración de la deuda pública sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

Hacienda también destacó que la disciplina fiscal aplicada durante los primeros seis meses del año ha contribuido a mantener un equilibrio entre el gasto público, los ingresos y el financiamiento requerido por el Gobierno. De esta manera, señaló que la deuda continúa siendo administrada bajo criterios de responsabilidad y transparencia, procurando que su evolución sea consistente con el crecimiento económico y la capacidad financiera del país.

El informe subraya además que el Gobierno federal continuará utilizando el endeudamiento como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, pero siempre dentro de límites sostenibles y respetando los objetivos establecidos en la política fiscal. Para ello, la SHCP mantendrá una vigilancia permanente sobre el comportamiento de los mercados financieros y las condiciones económicas internacionales.