¿Ya abrieron las sucursales del Monte de Piedad? Información actualizada de la huelga La huelga en el Nacional Monte de Piedad casi cumple 10 meses; conoce las últimas actualizaciones (CUARTOSCURO.COM/Imagen hecha con IA)

Tras el inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad el pasado 1 de octubre de 2025, miles de clientes se han visto afectados al no poder recuperar sus prendas empeñadas, mientras continúa la incertidumbre sobre la apertura de las más de 300 sucursales.

¿Ya abrieron el Monte de Piedad?

A casi 10 meses desde que inició la huelga en el Nacional Monte de Piedad por parte del Sindicato de Trabajadores, las sucursales del Monte de Piedad permanecen cerradas, sin que exista una fecha oficial de apertura.

¿Cuál es la situación actual de la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

Desde finales de 2025, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad comenzó una huelga por la que se mantienen las 304 sucursales de la financiera cerradas; la principal acusación de los trabajadores es el incumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Desde entonces, la huelga en el Monte de Piedad ha continuado y, aunque ha habido reuniones entre el sindicato y la administración, no se ha podido llegar a un acuerdo.

Por parte del Nacional Monte de Piedad, en un principio la financiera había señalado que el sindicato se había negado a aceptar algunas de las propuestas hechas por ellos o por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sin embargo, en el último comunicado hecho el 11 de mayo de 2026, el Monte de Piedad reconocía la disposición del sindicato para avanzar hacia una solución del conflicto, señalando que el sindicato había aceptado analizar la propuesta de resolución de la STPS.

Este último comunicado despertó la esperanza en miles de clientes quienes esperaban que el conflicto finalizara pronto. Sin embargo, desde la publicación de dicho comunicado, el Nacional Monte de Piedad no ha brindado alguna actualización sobre el estado de la huelga, por lo que se desconoce si finalizará pronto.

Huelga Monte de Piedad hoy: ¿qué pasa con las prendas empeñadas?

Mientras tanto, el Nacional Monte de Piedad ha mantenido una constante comunicación con los clientes para resolver cualquier duda relacionada con la continuidad de sus pagos, mientras asegura que las prendas empeñadas se encuentran bajo resguardo con estrictos protocolos de seguridad.

Por otra parte, el 14 de julio el Monte de Piedad actualizó las fechas de comercialización de los artículos desde el 25 de septiembre de 2025 en adelante, señalando que durante estos días adicionales los intereses se generarán de manera diaria de acuerdo con la tasa del producto contratado.

Mientras que también informó que, en caso de que el cliente finalice de pagar el empeño, este no generará ningún cargo por concepto de custodia.