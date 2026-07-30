UNAM ¿Ya anunció la UNAM si se repetirá el examen de admisión? Lo que se sabe al momento (Cuartoscuro)

El pasado 17 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la lista completa de resultados del concurso de selección para nivel licenciatura.

El proceso captó de inmediato la atención de la máxima casa de estudios debido al incremento atípico de puntajes perfectos en carreras de alta demanda como Medicina y Derecho.

Tras detectar esta distribución inusual de calificaciones, en redes sociales surgió el rumor sobre una posible repetición del examen de admisión para todos los aspirantes seleccionados.

¿Se repetirá el examen de admisión de la UNAM para el ciclo 2026-2027?

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado algo acerca de la reposición del examen de admisión para el ciclo 2026-2027.

Ante la circulación en redes sociales de un supuesto documento oficial que afirmaba la anulación del proceso, la máxima casa de estudios aclaró que dicho comunicado es completamente falso.

La institución exhortó a los aspirantes y a la comunidad universitaria a no dejarse llevar por desinformación y mantenerse atentos únicamente a los canales de difusión oficiales.

¿Qué fue lo que pasó con los resultados del examen de la UNAM?

Tras la publicación de los resultados del concurso de selección de licenciatura para el periodo 2026-2027, un análisis interno de los datos detectó patrones sospechosos en las hojas de respuestas, particularmente una concentración inusual de aciertos máximos en las licenciaturas con mayor número de demandantes.

Ante esta situación, la UNAM reconoció la existencia de irregularidades e instauró una pausa preventiva en el proceso de inscripción para los folios involucrados mientras se lleva a cabo una revisión detallada.

Entre las principales líneas de investigación se analiza el posible uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial, la suplantación de identidad u otras anomalías durante la aplicación de la prueba.

Por el momento, la autoridad universitaria evalúa las medidas a tomar con los casos bajo investigación, mientras el resto del proceso continúa su curso de acuerdo con lo establecido.