INE presenta la propuesta del Plan Integral y Calendario para la elección federal de 2027

INE INE elección federal 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene definida la hoja de ruta para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Durante la sesión del Consejo General, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, presentó el Plan Integral y Calendario que marcará cada una de las etapas rumbo a la elección del próximo año.

La funcionaria explicó que este documento fija las actividades, los plazos, las áreas responsables y los mecanismos de seguimiento para brindar certeza a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso electoral.

Con ello, añadió, tanto las áreas del Instituto como los partidos políticos, las personas interesadas en participar y la ciudadanía podrán conocer con anticipación cómo y cuándo se desarrollará cada etapa de la elección.

El proceso comenzará el 10 de septiembre

Guadalupe Taddei informó que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 iniciará formalmente el 10 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzará la preparación de la elección para renovar la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esa jornada estarán en disputa 500 cargos, de los cuales 300 serán electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Ese mismo día también iniciarán los mecanismos de observación electoral y la difusión de la convocatoria para visitantes extranjeros, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 26 de mayo de 2027.

Actividades que integran el plan

La consejera presidenta explicó que el Plan Integral contempla 505 actividades, relacionadas con 153 procedimientos y 44 procesos institucionales, en los que participarán 15 unidades responsables del Instituto.

Precisó que las mayores cargas de trabajo recaerán en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con 98 actividades; la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 97; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 75; la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con 71, y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con 62 actividades.

Fechas clave del calendario electoral

Como parte de la ruta establecida, el 30 de septiembre de 2026 se instalarán los 32 consejos locales, mientras que el 30 de noviembre quedarán integrados los 300 consejos distritales.

Para las candidaturas independientes, la recepción y análisis de las manifestaciones de intención se realizará del 5 de octubre al 30 de noviembre, mientras que el periodo para reunir el apoyo ciudadano concluirá el 12 de febrero de 2027.

Las precampañas federales también finalizarán el 12 de febrero de 2027, luego de iniciar durante la primera semana de enero.

Además, el 12 de enero se designará a las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, y el 5 de febrero se llevará a cabo la primera insaculación de la ciudadanía que podrá integrar las mesas directivas de casilla.

Registro de candidaturas y jornada electoral

El registro de candidaturas se desarrollará del 22 de marzo al 3 de abril, mientras que las campañas arrancarán en abril y concluirán el 2 de junio de 2027.

Los días 3, 4 y 5 de junio corresponderán al periodo de reflexión previo a la votación.

En paralelo, el 8 de abril se realizará la segunda insaculación; del 20 al 30 de abril se aprobarán las casillas básicas y contiguas, y entre el 26 y el 30 de abril se declarará la validez y definitividad del Padrón Electoral y de las listas nominales.

La entrega de documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla se efectuará del 31 de mayo al 4 de junio.

Finalmente, la Jornada Electoral se celebrará el domingo 6 de junio de 2027. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio; el cómputo por circunscripción plurinominal tendrá lugar el 13 de junio, y la asignación de diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto.

Al concluir su intervención, Guadalupe Taddei reconoció el trabajo de la Junta General Ejecutiva, de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de las distintas áreas del Instituto que participaron en la elaboración del calendario.

Señaló que este documento es resultado de un trabajo coordinado y técnico, y afirmó que, con su aprobación, el INE ofrece certeza sobre las etapas del proceso electoral y asume el compromiso de informar de manera permanente sobre el cumplimiento de cada una de ellas. Asimismo, adelantó que su voto sería a favor de la propuesta.