Perú busca restablecer relaciones diplomáticas con México tras meses de distanciamiento

Carlos Espá

El gobierno de Perú manifestó su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con México, luego de varios meses de tensión entre ambas naciones. El nuevo canciller peruano, Carlos Espá, aseguró que ambos países comparten una historia y una identidad cultural que hacen necesaria la reconciliación y expresó su confianza en que el diálogo permita normalizar los vínculos en el corto plazo.

Las declaraciones fueron realizadas al término del desfile cívico-militar por el 205 aniversario de la Independencia de Perú, donde el ministro de Relaciones Exteriores destacó que México y Perú son “países hermanos” y afirmó que “no podemos estar separados”, al referirse a la importancia de fortalecer nuevamente la cooperación bilateral.

El pronunciamiento ocurre después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ya existe comunicación entre ambas administraciones. La mandataria informó que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, sostuvo una conversación con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, con el propósito de avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.

Sheinbaum explicó que el Gobierno de México no busca mantener una ruptura con Perú y expresó su confianza en que pronto puedan darse a conocer avances en este proceso. Sin embargo, también reiteró que su administración mantiene su respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece en prisión tras el fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Asimismo, recordó que la ex primera ministra Betssy Chávez continúa resguardada en la Embajada de México en Lima, mientras se define su situación jurídica.

Sobre este último caso, el canciller Carlos Espá señaló que el Consejo de Ministros analizará la situación de Betssy Chávez conforme a los principios del derecho internacional y a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Aunque evitó adelantar cuál será la decisión del gobierno peruano, aseguró que el marco jurídico internacional ofrece claridad para atender el tema.

Las relaciones diplomáticas entre México y Perú se rompieron oficialmente en noviembre de 2025, después de que el gobierno mexicano otorgó asilo político a Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo. La decisión fue rechazada por el gobierno peruano, que respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.

Pese a ese escenario, el nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori ha mostrado disposición para reconstruir los vínculos con diversos países de la región, entre ellos México. La nueva administración considera que la cooperación política, económica y cultural con la nación mexicana es importante para fortalecer la integración latinoamericana y ampliar las oportunidades de intercambio entre ambas sociedades.

Las declaraciones del canciller peruano representan uno de los mensajes más claros emitidos hasta ahora sobre la posibilidad de reanudar plenamente las relaciones bilaterales. De concretarse los acuerdos entre ambos gobiernos, México y Perú podrían volver a nombrar embajadores y reactivar los mecanismos de cooperación que permanecen suspendidos desde finales del año pasado.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, ambos gobiernos han coincidido en la necesidad de privilegiar el diálogo para superar las diferencias y abrir una nueva etapa en la relación entre dos de las naciones con mayores vínculos históricos, culturales y comerciales de América Latina.