“Lineamientos de audiencias no son exclusivos de la 4T”, afirma Monreal

ACUERDOS

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que los lineamientos para regular los derechos de las audiencias “no son algo exclusivo de este gobierno o de este movimiento”.

El diputado detalló que los lineamientos propuestos por el Gobierno Federal se encuadran en el marco normativo vigente y buscan llenar los huecos y actualizar las disposiciones sobre el derecho a la información que en México se adoptó desde 1977, hace 49 años.

“Lo que se busca es proteger los derechos de las audiencias, de los ciudadanos. No proteger o blindar a la autoridad de cumplir con su obligación de informar y de respetar”, destacó Monreal.

Además, comentó que mientras se alega que es censura, todo el mundo puede opinar y todo el mundo está cuestionando dichos lineamientos, “o un gran porcentaje de los comunicadores, pero estos lineamientos van a ir a consulta”, dijo.

Recordó que están siendo consultados con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y serán 20 días de consulta.

“Va a haber también audiencias, del 27 de julio al 21 de agosto. Está corriendo el tiempo para hacer modificaciones y observaciones”.

Aclaró que no es un lineamiento acabado o inmodificable, e incluso en las audiencias ciudadanas la idea es también proteger a niñas, niños y adolescentes, porque así lo mandata la Constitución, y no es proteger a la autoridad ni obligar a que se escuche o se vea solo la posición de la autoridad.

¿Qué plantean los lineamientos?

Monreal explicó que lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es consultar los derechos a la audiencia y aclaró que lo que plantean los lineamientos son: recibir información veraz y oportuna, no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

Ademas buscan distinguir entre información noticiosa y opinión, y entre publicidad y contenido; derecho de réplica y audiencias con discapacidad.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se escuche, se abra la discusión y que los lineamientos puedan ser ampliamente discutidos por quienes deseen. Está en el proceso de la discusión”, concluyó.