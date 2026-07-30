Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 fecha de registro y cómo postularte (Jóvenes Construyendo el Futuro)

Está por iniciar la cuarta etapa de vinculación para todos los interesados en participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, el cual es impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los aspirantes de entre 18 y 29 años que no se encuentren trabajando o estudiando podrán elegir un espacio de capacitación de acuerdo con sus intereses, además de tener acceso al servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante su proceso.

¿Cuándo inicia el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Esta iniciativa se habilitará a partir del 1 de agosto de 2026 para que los aprendices puedan postularse y participar en el proceso de formación empresarial en organizaciones, instituciones públicas, talleres y negocios.

¿Cuánto reciben las personas registradas en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante un periodo de 12 meses, los interesados podrán recibir una preparación junto con un apoyo económico que se entregará de manera mensual por $9,582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente.

Las autoridades informaron que este beneficio tiene prioridad para las personas que habitan en localidades o municipios con un mayor índice de pobreza, incidencia delictiva o para integrantes de grupos vulnerables.

¿Cómo realizar el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Las autoridades recomiendan consultar el mapa de cobertura, el cual se encuentra disponible en las plataformas oficiales, para conocer si existen áreas disponibles para los candidatos.

Inicia sesión en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Consulta el mapa de cobertura.

Conoce los centros de trabajo de tu localidad.

Selecciona el plan de capacitación.

Envía la postulación.

Al terminar tu proceso, deberás contactar con el centro de trabajo para formalizar el primer acercamiento.