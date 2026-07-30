Monreal revela que hay 19 iniciativas prioritarias en la agenda legislativa

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que para el próximo periodo ordinario de sesiones se tiene una agenda legislativa bastante nutrida, que hasta el momento incluye 19 iniciativas.

Detalló que dichas iniciativas ya incluyen las anunciadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, algunas son dictámenes, otras están en Cámara de Senadores, y serán enviadas a la q de Diputados, como Cámara de origen o como Cámara revisora.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena detalló que entre los temas destacan: la Ley de Responsabilidad, proveedores de servicios de internet, propiedad industrial, feminicidio, inteligencia artificial, paquete anticorrupción, bienestar, derechos de pueblos indígenas que está en consulta.

También, la nueva Ley de Movilidad e Inmigración; así como la expedición de certificación de libre deforestación, una Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Paquete Económico 2027, iniciativa en materia de comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos.

Además, una reforma a la Ley de Salud sobre usos terapéuticos y de fármacos, reclutamiento forzado, regulación de seguros, regulación sobre traslado de menores en transporte terrestre y lactancia.

“Son 19 —hasta este momento— temas para el próximo periodo de sesiones”.