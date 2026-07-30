Carlos Manzo ¿Quién es el R1? Historial del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Cuartoscuro)

Tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, se da un paso clave en uno de los casos de investigación más relevantes en Michoacán.

La detención se vincula directamente con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, luego de que trabajos de inteligencia lograran ubicar al presunto responsable intelectual del crimen tras varios meses de seguimiento.

¿Quién es Ramón Ángel, alias “El R1”?

El detenido es identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera principalmente en municipios como Apatzingán, Uruapan y Morelia, en el estado de Michoacán, además de mantener presencia en Jalisco.

Entre los principales delitos atribuidos a “El R1” y su grupo se encuentran la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en la región de la Tierra Caliente y zonas conurbadas.

¿Tienen “Los Rs” relación directa con el asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que la célula de “Los Rs” participó de forma directa en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Dentro de las pesquisas se señala también a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como el encargado de coordinar la vigilancia, rutas y movimientos del político momentos antes del ataque.

Asimismo, testimonios recabados por las autoridades entre ellos declaraciones de integrantes del equipo de seguridad del exedil señalaron a “El R1” como uno de los principales autores intelectuales del atentado. Hasta el momento, el despliegue de las fuerzas federales y estatales suma un total de 31 personas detenidas vinculadas con el caso.

¿Qué relación existe entre “El R1” y un consejero de Morena?

Las investigaciones revelaron que el consejero de Morena en Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sostiene un parentesco directo con el detenido, al ser el hermano mayor de Ramón Ángel.

Mientras El “R1” ha sido identificado por las fuerzas de seguridad como mando operativo de la estructura criminal en la entidad, Roldán Álvarez se ha desempeñado en la vida política local dentro del partido en Michoacán, aspecto que forma parte de las líneas de investigación de las autoridades.