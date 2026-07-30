Revelan foto inédita de El Mencho en su juventud: excompañero de celda cuenta cómo era el capo antes de ser líder del CJNG

Así era El Mencho de joven | Foto inédita muestra al narcotraficante de joven antes de convertirse en líder del CJNG. (X /@siete_letras)

Una fotografía inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, muestra al narcotraficante durante su juventud, cuando estuvo preso en una cárcel federal de Estados Unidos, años antes de convertirse en líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El periodista Antonio Nieto dio a conocer la imagen junto con el testimonio de Bernardo, un excompañero de prisión que convivió cerca de dos años y medio con El Mencho en la Correccional Federal de Big Spring, Texas, durante la década de los noventa.

¿Cómo era El Mencho antes de convertirse en líder del CJNG?

Bernardo conoció a El Mencho después de que el mexicano ingresara a la prisión federal de Big Spring por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Su primer encuentro ocurrió en el área médica, donde el colombiano trabajaba como ayudante.

Según el testimonio presentado por el periodista, una de las primeras características que llamaron la atención de Bernardo fue que El Mencho no tenía tatuajes, algo que consideraba inusual entre los internos.

Con el paso del tiempo comenzaron a convivir hasta desarrollar una amistad. Bernardo describió a Nemesio Oseguera como una persona “muy agradable, muy inteligente, muy buen conversador” y con un particular sentido del humor.

Excompañero de El Mencho relata el episodio que cambió su percepción

La imagen que Bernardo tenía de su amigo cambió durante un episodio ocurrido a mediados de 1994.

De acuerdo con su relato, se encontraba en el gimnasio de la prisión cuando vio a El Mencho acompañado de otro interno. Poco después, ambos habrían atacado a dos presos y se desató una revuelta que se prolongó durante varias horas.

Bernardo recordó que decenas de internos mexicanos se movilizaron durante los disturbios y que la situación escaló hasta que un equipo de seguridad ingresó a controlar la prisión.

El episodio le mostró una faceta de Nemesio Oseguera que hasta entonces desconocía. Según Bernardo, aquel día comprendió el liderazgo que El Mencho podía ejercer entre otros internos.

La última foto de El Mencho antes de salir de la prisión de Big Spring

La fotografía revelada por Antonio Nieto fue tomada en 1995, durante el último día de Bernardo en la prisión de Big Spring.

El colombiano recordó que ambos estaban cerca de cumplir 30 años y que El Mencho le insistía en que se marcharía antes de su cumpleaños. Antes de despedirse, Oseguera Cervantes quiso conservar un último recuerdo junto a él.

El Mencho recuperó su libertad meses después y con el paso de los años se convirtió en líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México.