UNAM presenta a Cuauhtli y Balam, los binomios caninos que detectarán armas de fuego y explosivos

UNAM incorpora a Cuauhtli y Balam para detectar armas y explosivos

La Unidad Canina de Rescate y Detección de la UNAM tiene dos nuevos integrantes. Se trata de “Cuauhtli” y “Balam”, los binomios caninos que reforzarán las tareas de prevención mediante la detección de armas de fuego y explosivos dentro de la Universidad.

Los nombres fueron elegidos con la participación de la comunidad universitaria, una iniciativa que buscó involucrar a estudiantes y trabajadores para que los nuevos ejemplares llevaran denominaciones relacionadas con la historia, las raíces y las tradiciones del país.

Julio Velázquez Rodríguez, titular de la Unidad Canina de Rescate y Detección de la UNAM (UNAM K9), explicó que Cuauhtli, en náhuatl, significa águila, un símbolo asociado con el liderazgo y la vigilancia, mientras que Balam, en lengua maya, hace referencia al jaguar.

Detección de armas y explosivos

Los nuevos binomios forman parte de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y estarán asignados a la sección especializada en detección de armas de fuego y explosivos.

Su incorporación fue posible gracias a una donación realizada por el Gobierno federal y, de acuerdo con Velázquez Rodríguez, también cuentan con el respaldo de guías caninos con sustento técnico para fortalecer las labores que desempeñarán dentro de la Universidad.

El responsable de la Unidad Canina explicó que la llegada de Cuauhtli y Balam representa un elemento más para reforzar la protección de la comunidad universitaria, una tarea que complementa el trabajo que ya realizan los ejemplares dedicados a búsqueda y rescate.

Actualmente, la UNAM K9 cuenta con 24 perros: 22 destinados a labores de búsqueda y rescate, además de Cuauhtli y Balam, quienes estarán enfocados en la detección de armas de fuego y explosivos.

Convivencia con la comunidad

Ambos ejemplares son machos de raza golden retriever, una especie que, según explicó Julio Velázquez Rodríguez, se caracteriza por ser estable, afable y acostumbrada a convivir con familias e infancias.

Añadió que este tipo de perros suele utilizarse en tareas relacionadas con la movilidad de personas y revisiones en sitios con gran afluencia, debido a su facilidad para desenvolverse entre la gente.

Como parte de su incorporación, Cuauhtli y Balam ya fueron integrados con el resto de los ejemplares de la Unidad Canina.

Para ello se realizaron adecuaciones en las jaulas donde permanecen de manera temporal durante los entrenamientos, con la instalación de asoleaderos, mayor protección contra la lluvia y un techo transparente que mejora las condiciones de estancia.

Además, los espacios permiten que los perros puedan observarse, olfatearse e interactuar entre sí, favoreciendo los ejercicios de socialización mientras continúan con su proceso de adaptación como los nuevos binomios caninos encargados de reforzar la detección de armas de fuego y explosivos en la UNAM.