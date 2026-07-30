¿Tienes cuenta aquí? Hacienda reprueba el desempeño de tres bancos en México (Pexels)

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y conforme a la ley, anunció que fueron evaluadas diversas instituciones bancarias con la finalidad de conocer el desempeño de cada una de ellas.

En su informe, la SHCP aseguró que 46 de los 49 bancos recibieron una calificación satisfactoria durante el análisis de desempeño, acorde a la Ley de Instituciones de Crédito.

¿Cuáles son los bancos con baja calificación según la SHCP?

De acuerdo con el reporte, este dictamen tiene como principal objetivo valorar la contribución de los bancos al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país, por lo cual solo tres de ellas no cumplieron con los requisitos establecidos:

Banco Bancrea, S.A.

Banco Credit Suisse (México), S.A.

Banco Shinhan de México, S.A.

Estas entidades financieras no cuentan con un crecimiento en la economía nacional, por lo cual Hacienda catalogó sus productos como “no satisfactorios”.

¿Qué bancos tienen observaciones en la evaluación de Hacienda?

También informó que las instituciones bancarias que cuenten con menos de cinco años de operaciones, al cierre del informe de desempeño, recibirán una revisión con fines indicativos, de seguimiento de desempeño, operaciones y buenas prácticas, por lo que las entidades financieras: BNP Paribas México y Banco Bineo fueron catalogados con: “satisfactorio con observaciones”.

En el caso de Banca Afirme y Banco de Inversión Afirme, también obtuvieron una calificación “satisfactorio con observaciones”, por lo que se les indicó que deberán atender las observaciones por parte de las autoridades.

Los aspectos a evaluar en este proceso fueron:

Intermediación crediticia.

Captación de recursos.

Servicios financieros.

Productos.

Infraestructura bancaria.

Atención al cliente.

Manejo de divisas

Desempeño en inversión.

Igualdad de género.

Finanzas sostenibles.

¿Cuáles son los bancos que fueron aprobados por la SHCP?

Las entidades financieras que registraron una calificación aprobatoria son:

Banca Mifel

Banco Santander México

Banco Actinver

Banco Autofin México

Banco Azteca

Banco Invex

Banco J.P. Morgan

Banco KEB Hana México

Banco Mercantil del Norte (Banorte)

Banco Monex

Banco Multiva

Banco Nacional de México (Banamex)

Banco PagaTodo

Banco Regional (Banregio)

Banco S3 Caceis México

Banco Sabadell

Banco Ve por Más (Bx+)

BanCoppel

Bank of America México

Bank of China México

Bankaool

Bansí

Barclays Bank México

BBVA México

CIBanco

Consubanco

Fundación Dondé Banco

HSBC México

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) México

Intercam Banco

Mizuho Bank México

MUFG Bank México

Scotiabank Inverlat

Ualá

Volkswagen Bank

La Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple busca fomentar el ahorro en todos los sectores del país, así como promover una cobertura más amplia que ayude a la descentralización del sistema bancario.