Uno de los desafíos contra el sargazo, evitar la erosión de las playas: Fonatur

El sargazo afecta playas del Caribe mexicano (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Fonatur — El director general de Fomento Nacional al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, aseguró este jueves desde Quintana Roo, que además de la batalla contra el retiro del sargazo en las playas del Caribe mexicano, uno de los principales desafíos es evitar que durante las labores de limpieza se extraigan grandes cantidades de arena, lo que acelera la erosión de las playas.

El funcionario apoyó su argumento con un video en el que presenta el manejo de la macroalga en un hotel de la Riviera Maya, donde para controlarla utilizan barreras de contención, maquinaria especializada y un proceso para separar la arena del sargazo seco con el objetivo de recuperarla y reincorporarla posteriormente a la duna costera.

Ramírez Mendoza resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Fonatur a documentar las mejores prácticas aplicadas por los hoteles de la Riviera Maya para replicarlas en otros puntos del Caribe mexicano y establecer criterios comunes para el manejo del sargazo.

En el mismo tenor, el titular del Fonatur apuntó que en varios complejos hoteleros ya echan mano de métodos para reducir el impacto ambiental y recolección del sargazo, por lo que la dependencia buscará coordinarse con el gremio turístico para conformar una estrategia integral.

De acuerdo con el Fonatur, como parte de la estrategia contra el sargazo se instalarán cuatro sitios de disposición final de la macroalga en Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina, el gobierno estatal y empresarios turísticos, espacios que contarán con geomembranas e infraestructura especializada para el manejo del material recolectado.

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