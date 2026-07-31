Comisión Técnica detecta resultados atípicos en resultados del examen UNAM y propone examen de control presencial

Tras analizar los resultados, el grupo de especialistas encontró cambios que calificó como sustanciales en el comportamiento de las calificaciones, principalmente entre quienes obtuvieron los puntajes más altos, por lo que recomendó aplicar un examen de control presencial para verificar los resultados y garantizar la equidad del proceso.

La propuesta fue presentada como el primer análisis de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, órgano creado por la UNAM para revisar las irregularidades detectadas durante esta convocatoria.

Los puntajes más altos crecieron de forma inusual

Entre los principales hallazgos, la Comisión señaló que en el examen de este año se registró un comportamiento distinto al observado en los procesos de admisión de los últimos años.

De acuerdo con el análisis, entre 2021 y 2025 únicamente el 3.5 por ciento de las personas aspirantes alcanzó 100 o más aciertos. Sin embargo, en la aplicación de 2026 esa proporción aumentó hasta 16.3 por ciento.

El comportamiento también cambió entre quienes obtuvieron 110 aciertos o más. Mientras que entre 2021 y 2025 este grupo representaba alrededor del 0.9 por ciento de los aspirantes, en el proceso de 2026 la cifra aumentó a 5.5 por ciento, es decir, seis veces más.

Además, la Comisión informó que detectó cambios sustanciales en la mediana y en los percentiles superiores de los resultados, elementos que consideró suficientes para recomendar una verificación adicional.

La recomendación: un examen de control presencial

A partir de estos hallazgos, la Comisión Técnica recomendó verificar los resultados mediante la aplicación de un examen de control.

La propuesta contempla convocar tanto a quienes recibieron aviso de selección como a las personas que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que fue posible ingresar a la UNAM en cualquiera de los procesos realizados entre 2021 y 2026.

Asimismo, planteó que este examen se realice de manera presencial y con supervisión humana, con el propósito de comprobar los resultados obtenidos durante la evaluación aplicada en línea.

La Comisión también propuso que la asignación definitiva de los lugares disponibles se realice con base en los resultados obtenidos en este examen de control.

Cerca de 58 mil aspirantes serían convocados

De acuerdo con la información presentada por la Comisión, la medida alcanzaría aproximadamente a 58 mil aspirantes.

La UNAM informó que el examen de control se realizará en los próximos días, por lo que pidió a las y los aspirantes mantenerse atentos a las notificaciones oficiales que emitirá la Universidad para conocer las fechas y el procedimiento correspondiente.

La medida no implica acusaciones individuales

En el mismo documento, la Comisión aclaró que la aplicación del examen de control no presupone la existencia de alguna falta por parte de personas aspirantes en lo individual.

Precisó que la recomendación responde a la necesidad de verificar los resultados obtenidos y fortalecer la equidad, la transparencia y la certeza del proceso de admisión.

Con este primer diagnóstico, la Comisión Técnica puso sobre la mesa los hallazgos estadísticos que detectó en el examen de admisión 2026 y planteó una ruta para confirmar los resultados antes de concluir definitivamente el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México.