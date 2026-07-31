IECM consolida sistema de votación por internet; más de 64 mil personas participaron en modalidad digital

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que su Sistema Electrónico por Internet (SEI) se consolidó como una herramienta confiable, segura y eficiente para que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales y de participación ciudadana mediante la modalidad digital. Lo anterior se desprende del informe final presentado por la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, tras la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

De acuerdo con el organismo electoral, un total de 64 mil 960 personas se registraron para emitir su voto u opinión a través de internet. De esa cifra, 64 mil 663 correspondieron a habitantes de la Ciudad de México, mientras que 297 personas residentes en el extranjero también participaron utilizando esta modalidad digital.

El IECM destacó que estos resultados reflejan la confianza que la ciudadanía ha depositado en el sistema electrónico, el cual ha sido fortalecido mediante procesos de actualización tecnológica, pruebas constantes y mecanismos de seguridad que buscan garantizar elecciones y consultas transparentes.

El informe señala que el desarrollo del Sistema Electrónico por Internet fue resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas del instituto, que realizaron tareas de actualización, validación y mejora con el objetivo de ofrecer una plataforma accesible y alineada con los principios de legalidad, certeza, transparencia y máxima publicidad.

Como parte de las mejoras implementadas, el organismo incorporó herramientas de seguridad informática, autenticación biométrica y procesos automatizados que permitieron brindar una mejor experiencia a las personas usuarias y hacer más eficiente la operación del sistema durante todo el proceso electoral.

Antes de la jornada digital, el IECM llevó a cabo diversos simulacros y pruebas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma. En estos ejercicios se evaluó el registro de participantes, la autenticación de identidad, el envío de claves de acceso, la generación de listados y el procesamiento de los resultados.

Estas actividades también permitieron detectar posibles áreas de mejora y realizar ajustes antes del inicio formal de las votaciones, fortaleciendo así la estabilidad del sistema y reduciendo riesgos durante su operación.

Los simulacros incluyeron además la revisión de la integración de la Lista Nominal de Electores, el funcionamiento del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, las boletas virtuales y la aplicación móvil del SEI. Asimismo, se efectuaron pruebas de saturación para comprobar que la plataforma pudiera atender sin contratiempos el número esperado de personas participantes durante la jornada digital.

Con el propósito de incentivar la participación ciudadana, el Instituto Electoral elaboró materiales informativos y una guía de uso del sistema dirigida a las personas residentes en la capital del país. Además, desarrolló una estrategia de difusión en coordinación con diversas instituciones y aliados estratégicos para dar a conocer la modalidad digital y facilitar el acceso de la población a esta herramienta.

Durante la configuración del sistema también se incorporó la información correspondiente a más de siete millones de personas inscritas en la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México, así como los catálogos de candidaturas y proyectos del Presupuesto Participativo. Posteriormente se realizaron verificaciones técnicas con la participación de consejerías electorales, representantes de partidos políticos y personal especializado del instituto para asegurar el correcto desempeño de la plataforma.