Migrante mexicano con leucemia muere bajo custodia de ICE, en Georgia

El mexicano Priciliano Trejo, otra víctima de ICE (Redes sociales)

Muertes bajo protección de ICE — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sumó otra muerte más de un migrante mexicano bajo su custodia, para sumar 15 vidas truncadas, al registrarse el deceso de Priciliano Trejo, de 29 años, quien padecía leucemia y a quien le fue negada la atención médica durante ocho días tras haber estado recluido en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, denunciarn activistas defensores de los migrantes.

Colectivos promigrantes expresaron su indignación por la muerte de este mexicano, con 26 años de residencia en Carolina del Norte y quien tras ser detenido por agentes migratorios lo tuvieron bajo custodia en el Centro de Detención de Stewart, pero al notar que el connacional, quien les había solicitado ayuda médica, lo ignoraron durante más de una semana, pero al ver que empeoraba su salud decidieron llevarlo a un hospital de Georgia, donde falleció.

De acuerdo con testimonios de lo ocurrido, “Yanito”, como era conocido el joven de origen mexicano, padecía leucemia y solicitó atención médica el pasado 6 de julio, unas dos semanas después de ser detenido por ICE en Carolina del Norte, según sus familiares.

“Al sentirse mal, solicitó atención médica; sin embargo, ICE no se la proporcionó durante ocho días, hasta que finalmente lo llevaron al hospital el 13 de julio. Para el 15 de julio, Trejo se encontraba en coma y el ICE contactó a su familia para transferirles su custodia”, denunciaron organizaciones defensoras de los migrantes, entre ellas Detention Watch Network, Project South.

El connacional, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 3 años, murió el pasado 24 de julio en el hospital, de acuerdo con la familia, algo que ICE no ha confirmado hasta este 31 de julio.

“Dado que la custodia de Trejo fue entregada a su familia antes de su muerte, es probable que el ICE no reporte oficialmente su deceso”, aseguraron las organizaciones, entre ellas Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Right y El Refugio.

“Él merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”, dijo Priyanka Bhatt, abogada de Project South. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026