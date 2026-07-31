Hermano de “El Mencho” se declara culpable de narcotráfico y uso de armas en EU

Antonio Oseguera ya había sido detenido en 2015 Antonio Oseguera ya había sido detenido en 2015 (Cuartoscuro / Saúl López)

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declaró culpable de conspiración para cometer narcotráfico y uso de armas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la institución, el acusado será sentenciado el próximo 13 de noviembre y afrontará una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Oseguera se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina destinados a Estados Unidos, así como uso, porte y posesión de arma de fuego para ese delito.

“Tony Montana” fue extraditado en febrero de 2025 junto a otros 28 destacados narcotraficantes de los principales carteles mexicanos que estaban ya presos en el país vecino, como parte de un acuerdo entre los gobiernos.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Oseguera de traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante unas dos décadas, primero para el Cartel Milenio y después para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por su hermano.