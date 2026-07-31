Comparecen sólo seis de siete marinos ante la FGR por huachicol fiscal en caso Farías Laguna

El caso de huachicol fiscal sigue más vigente que nunca (Archivo)

FGR-huachicol fiscal — Más de 11 horas duraron las comparecencias de seis de los siete marinos convocados por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la investigación que se lleva por huachicol fiscal y en el marco del proceso que se sigue al vicealmirante Manuel Roberto y de su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalados de encabezar una red de contrabando de combustible.

El equipo de abogados de los hermanos Farías Laguna, encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, señaló que los seis marinos que comparecieron frente al Ministerio Público ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aseguró que aportaron información relevante.

La defensa de los dos marinos, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán e imputados de dirigir una red de huachicol fiscal, resaltó que la información proporcionada en las entrevistas ante el Ministerio Público son importantes, ya que aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación y que consideran relevante para su estrategia jurídica.

“Los testimonios permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis sobre hechos que, hasta ahora, permanecían fuera del expediente. El alcance de esos elementos será definido en las actuaciones que seguirán dentro del procedimiento”, señaló la defensa de los hermanos Farías Laguna.

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