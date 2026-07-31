UNRC entrega 4 mil reconocimientos a egresados; SEP destaca que la educación superior es un derecho

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) entregó reconocimientos a 4 mil egresadas y egresados de la segunda generación de licenciatura y posgrado durante una ceremonia encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la rectora de la institución, Alma Herrera Marquez, en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. El acto reunió a más de 9 mil personas, entre estudiantes, familiares, docentes y autoridades educativas.

Durante su intervención, Mario Delgado afirmó que la educación superior en México dejó de ser un privilegio para unos cuantos y ahora es un derecho al alcalce de toda la población. Señalo que la Universidad Nacional Rosario Castellanos forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a este nivel eduativo mediante la creación de más de 300 mil nuevos espacios en universidades públicas del país.

El titular de la SEP destacó que la decisión de convertir a la Universidad Rosario Castellanos en una institución nacional busca acercar oportunidades educativas a regiones que durante muchos años tuvieron pocas opciones para estudiar una carrera profesional.

Asimismo, explicó que la universidad trabaja bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, un modelo educativo que promueve la responsabilidad social, el compromiso con las comunidades y la formación de profesionistas capaces de contribuir al desarrollo del país. Añadió que la educación debe servir para transformar la realidad y generar bienestar para la sociedad.

Actualmente, la Universidad Nacional Rosario Castellanos cuenta con una matricula de 94 mil 260 estudiantes distriuidos en 35 unidades académicas, cifra que refleja el crecimiento que ha tenido la institución desde su creación y el interés de miles de jóvenes por continuinar con estudios superiores.

Por su parte, la rectora Alma Herrera Márquez felicitó a las y los graduados por concluir una etapa importante en su formación profesional. También reconoció el apoyo que brindaron las familias a lo largo de este proceso y aseguró que el talento, la dedicación y el pensamiento crítico de los egresados serán fundamentales para enfrentar los retos actuales.

La rectora afirmó que la universidad busca formar profesionistas comprometidos con la sociedad y contribuir a construir un país donde la educación, la cultura, la ciencia y el desarrollo tecnológico sean herramientas para reducir las desigualdades y combatir la exclusión educativa.

En representación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, quien destacó la calidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y recordó el legado de la escritora que da nombre a la institución, al considerar que el conocimiento debe servir para transformar la realidad social.

Durante la ceremonia también participaron representantes de la generación egresada. Lizbeth Fernández Viñas, licenciada en Ciencia de Datos, agradeció a los docentes por impulsar el desarrollo de los estudiantes y destacó que cada vez más mujeres participan en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología.

A su vez, Alejandro Tapia Ramírez, egresado de maestría, expresó que la educación representa una herramienta para generar cambios positivos y aseguró que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo del país mediante los conocimientos adquiridos en las aulas.