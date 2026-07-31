Repechaje en la UNAM: ¿si fui rechazado tengo posibilidad de entrar tras examen de control?

¿Fuiste rechazado de la UNAM? | Estos aspirantes podrían tener una segunda oportunidad. (Rogelio Morales Ponce)

La recomendación de aplicar un examen de control para verificar los resultados del Concurso de Selección a Licenciatura 2026 de la UNAM no solo contempla a quienes inicialmente obtuvieron un lugar, sino que también podría abrir una nueva oportunidad para algunos aspirantes que aparecieron como no seleccionados en los resultados publicados el pasado 17 de julio.

¿Quiénes de los rechazados podrían tener una segunda oportunidad?

No todas las personas que fueron rechazadas en el concurso de selección serían convocadas al examen de control. La recomendación establece un criterio específico para determinar quiénes podrían continuar en el proceso.

Además de los aspirantes seleccionados originalmente, se propone convocar a quienes hayan obtenido un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió ingresar entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad por el que concursaron.

Esto significa que una persona que apareció como no seleccionada en los resultados de 2026 podría tener una nueva oportunidad si su puntaje cumple con ese parámetro histórico.

Se busca incluir a aspirantes que, pese a obtener un resultado que en años anteriores habría sido suficiente para ingresar, pudieron quedar fuera debido al incremento atípico de puntajes registrado en el concurso de este año.

¿Cómo funcionaría este “repechaje” para entrar a la UNAM?

El examen de control se realizaría de manera presencial y tendría diferentes versiones para atender el número de aspirantes necesarios. La recomendación es llevarlo a cabo a la brevedad para reducir las afectaciones al calendario escolar 2026-2027.

El punto más importante es que los lugares de ingreso se asignarían a partir de los resultados obtenidos en este examen de control. Por ello, el resultado publicado originalmente no determinaría por sí solo quién obtiene finalmente un lugar entre las personas convocadas a esta nueva evaluación.

Así, un aspirante inicialmente rechazado que cumpla con el criterio establecido podría ser convocado, presentar el examen de control y competir por un lugar dentro del proceso de ingreso.