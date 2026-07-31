Destituyen a Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, tras escándalo de examen de admisión Patricia Dávila habría sido destituida como secretaria general tras la crisis que enfrenta la UNAM por el examen de ingreso 2026 (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Diversos reportes señalan que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, habría destituido a Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la universidad.

De acuerdo con estos reportes, la destitución de Patricia Dávila de su cargo estaría relacionada con la actual crisis que enfrenta la UNAM tras el examen de ingreso a licenciatura 2026, el cual fue aplicado por primera vez en línea y en el que se detectaron irregularidades.

Este viernes 31 de julio, la Comisión Técnica creada por la UNAM para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 dio a conocer que se aplicaría para los seleccionados un examen de control, con el objetivo de verificar los resultados.

Según estos reportes, a la sesión donde se dieron a conocer las recomendaciones de la Comisión no habría acudido Patricia Dávila, lo que ha aumentado los rumores sobre su posible destitución. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la UNAM, por lo que se espera que en las próximas horas la universidad lance un comunicado.