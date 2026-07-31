UNAM confirma resultados anómalos: aplicará un examen de control a aspirantes seleccionados

Decisión UNAM 2026 Este viernes 31 de julio la UNAM emitirá la decisión definitiva respecto a las presuntas “trampas” registradas en el Examen de Selección 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis institucional después de que se detectaran “irregularidades” en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, lo que ocasionó la suspensión provisional del proceso de inscripciones de primer ingreso y el disgusto de miles de aspirantes a la máxima casa de estudios en el país, tanto de quienes fueron rechazados, como de estudiantes seleccionados que se oponen a la repetición de la prueba.

En respuesta a la situación y con el el objetivo de dar certeza y transparencia a la comunidad estudiantil, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, la cual está conformada por expertas y expertos universitarios, quienes expondrán su decisión este viernes 31 de julio a través de canales oficiales de la institución.

¿A qué hora y dónde ver los resultados de la Comisión Técnica de la UNAM este viernes 31 de julio?

La resolución de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 se dará a conocer públicamente este viernes a las 10:00 horas, con el propósito de otorgar finalmente la certeza y transparencia que aspirantes, tanto rechazados como seleccionados, han esperado desde el estallido de la polémica.

“La Universidad tiene que tomar las acciones para corregir la situación que se ha presentado. No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de aquellos que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, expuso el rector Lomelí tras la formación de la Comisión Técnica el pasado lunes 27 de julio.

Mediante un comunicado, la UNAM invitó a la comunidad estudiantil y público en general a seguir la presentación del informe a través de una transmisión en vivo que será proyectada en la cuenta oficial UNAM Global TV en YouTube.

Sin embargo, a la misma hora, miembros de la comunidad estudiantil se movilizarán en la Torre de Rectoría de la UNAM para realizar un mitín, cuyo propósito será exigir a la institución la anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026, su reposición equitativa y transparencia absoluta en el nuevo proceso.

UNAM anuncia resultado de la Comisión Técnica: se realizará un “examen de control”

Mediante un informe transmitido en vivo la mañana de este viernes 31 de julio, la máxima casa de estudios determinó que se realizará un examen de control de manera presencial, de acuerdo con el análisis integral realizado por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, quienes afirmaron haberse apegado a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de la Universidad, durante el proceso.

Según detalló Eduardo Bárcena en el informe, la comisión creada para la revisión del concurso 2026 a licenciaturas de la UNAM detectó resultados atípicos en la cantidad de aciertos de esta edición, ya que los deciles mayores incrementaron significativamente a comparación de los deciles mayores.

“3.5% de las personas tuvieron más de 100 aciertos”, declaró, mientras que el 5.5% superaron los 110 aciertos en la prueba, cantidad multiplicada por 6 al registro obtenido el año pasado.

Por lo tanto, en apego a lo contemplado a la legislación, la Comisión Técnica de la UNAM concluyó que se verificarán los resultados obtenidos a través de un examen control que será aplicado únicamente a las personas seleccionadas en 2026; a partir de esta prueba, la institución asignará los lugares de ingreso.

“Ciertamente la gravedad de la situación, el hecho de que tengamos resultados anómalos en los aciertos en el concurso de selección de licenciatura 2026 ameritaba una respuesta rápida, una respuesta fundamentada”, dijo el rector Leonardo Lomelí, resaltando que no se trata de un nuevo examen de ingreso, sino de una prueba de control “necesaria” para garantizar el esfuerzo honesto de las personas seleccionadas.

¿Qué pasará con los aspirantes “rechazados” del Examen UNAM 2026? Esto dijo el rector Leonardo Lomelí

Las y los estudiantes que no fueron seleccionados en la UNAM durante el proceso del Examen para Licenciatura 2026 se mantendrán sin cambio alguno, ya que la aplicación del “examen de control” se aplicará sólo a los aceptados y aceptadas por la universidad.

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control”, expresó el rector de la UNAM, reiterando la necesidad de la prueba como una garantía de la equidad en el proceso de selección.

Leonardo Lomelí destacó la importancia de apegarse a un comportamiento ético y “no caer en la tentación” de recurrir a ayuda fraudulenta.

¿Qué ocurrió en el Examen para Licenciatura UNAM 2026? Las presuntas “trampas” y exigencias de la comunidad estudiantil

El examen de selección para la UNAM este 2026 fue la primera prueba realizada en línea “con el objetivo de favorecer una mayor participación” y expandir la oportunidad de más aspirantes a la universidad en toda la República Mexicana.

Sin embargo, después de que los resultados fueran liberados el viernes 17 de julio, usuarios y usuarias en redes sociales difundieron análisis estadísticos que mostraron un resultado inusual en la distribución de aciertos de las carreras con mayor demanda —por ejemplo, Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial—, señalando el registro de puntajes muy por encima del promedio al generado en ediciones anteriores de la prueba.

Esta situación desató una avalancha de irregularidades reportadas durante la prueba —la cual se efectuó por primera vez en línea—, desde estratagias de trampa “ofertadas” en redes sociales, hasta la suspensión provisional de las inscripciones de primer ingreso a licenciaturas, exceptuando a los y las estudiantes con pase reglamentado.