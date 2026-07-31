Detienen a excomisario de Guerrero por presunta privación de la libertad de servidores públicos

Autoridades federales y estatales detuvieron a Mario “N”, excomisario municipal de la comunidad de Tlayolapa, Guerrero, por su presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE). La captura fue resultado de un operativo conjunto encabeado por la Fiscalía de Guerrero, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Naciona, la Secretaría de Marina, la Secrearía de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la orden de aprehensión se complemento tras diversas investigaciones realizadas por las autoridades, quienes ubicaron al imputado y procedieron a su detención para ponerlo a disposición de la autoridad judicial correspondiente en Guerrero, donde continuará el proceso legal y se determinará su situación jurídica.

Las investigaciones señalan que Mario “N” habría participado en la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada. Estas protestas eran encabezadas por Daniel “N”, quien fue detenido el pasado 17 de marzo de 2026 por el mismo delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía estatal.

Asimismo, las autoridades federales identifican a Mario “N” como presunto integrante del grupo delictivo Los Ardillos y colaborador cercano de Benito “N”, alias “El Oso”, señalado como jefe regional de dicha organización criminal en Guerrero. Esta información forma parte de las líneas de investigación que mantienen las instituciones de seguridad.

La captura se realizó como parte de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para atender delitos de alto impacto y fortalecer las acciones de seguridad en la entidad. En el operativo participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, SSPC, Fiscalía General del Estado de Guerrero y Policía Estatal.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue trasladado ante la autoridad jurisdiccional que emitió la orden de aprehensión. Será durante el proceso judicial cuando se presenten las pruebas correspondientes y se determine si existe responsabilidad penal por los hechos que se le imputan, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

Las autoridades también recordaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos relacionados con la privación de la libertad de servidores públicos y determinar si existen más personas involucradas en estos acontecimientos.

La detención de Mario “N” ocurre en un contexto de operativos permanentes contra grupos delictivos que operan en distintas regiones de Guerrero. En los últimos meses, el Gobierno de México ha reforzado la coordinación entre instituciones federales y estatales con el objetivo de combatir a organizaciones criminales responsables de delitos como secuestro, extorsión, homicidio y ataques contra autoridades.