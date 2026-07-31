Caso Valeria Márquez: el hijo del ‘R1′ estaría implicado, ¿qué se sabe de él?

Caso Valeria Márquez Vinculan a proceso a hijo de 'R1'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar Garcia Harfuch informó que el hijo del criminal “R1″, detenido en conexión con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, estaría implicado en el asesinato de la influencer Valeria Márquez que ocurrió el año pasado.

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo para redes sociales dentro de su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en plaza Santa María, en la zona de Valle Real de Zapopan, Jalisco. Un hombre armado entró al local y disparó a la joven, para luego huir en motocicleta. A pesar de ser tratada por cuerpos médicos, Márquez Murió a causa de sus heridas.

Existían sospechas de que el Ángel Javier ‘N’, conocido como “El Doble R”, quien fue detenido por las autoridades en marzo y quien era otro de los miembros de la célula del CJNG que ha sido sistemáticamente desmantelada por las autoridades, estaba involucrado. Sin embargo, ahora se señala como culpable a Francisco ‘N’, hijo Ramon Ángel ‘N’, alias el R1, que ha sido señalado como autor intelectual en el asesinato de Carlos Manzo.

¿Qué se sabe sobre Francisco ‘N‘, implicado en el asesinato de Valeria Márquez?

“Se tiene información, lo estamos integrando, de que el hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio", informó el secretario de seguridad Omar García Harfuch en la mañanera de hoy.

El presunto culpable continúa en libertad, pero García Harfuch comenta que ya están en su búsqueda. Afirma tener indicios que pueden llevar a su captura.