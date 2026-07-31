Examen de control de la UNAM: ¿quiénes sí y quiénes no lo harán? ¿Rechazados podrán hacerlo?

Convocados al examen de control UNAM Al detectar resultados “atípicos” tras análisis integral al Examen de Selección para Licenciatura UNAM 2026, la Comisión Técnica prepara un examen presencial de control. (Cuartoscuro)

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura del ciclo escolar 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creada para esclarecer las “irregularidades” presentadas en el registro de resultados de la edición presente del concurso de selección, anunció este viernes 31 de julio que realizará un examen de control con el objetivo de garantizar el esfuerzo honesto de las personas seleccionadas.

Con esta medida, la máxima casa de estudios en México pretende dar fin a uno de los procesos de admisión más polémicos de los últimos años, buscando otorgar certeza a miles de estudiantes que experimentaron inquietud respecto al proceso de selección e inscripción a la Universidad.

UNAM determina “resultados atípicos” en el Consurso de Selección a Licenciatura 2026 y anuncia un examen de control

Según detalló Eduardo Bárcena en el informe, la comisión creada para la revisión del concurso 2026 a licenciaturas de la UNAM detectó resultados anómalos en la cantidad de aciertos de esta edición, reportando que existió un incremento significativo en los deciles mayores a comparación de los deciles menores.

“3.5% de las personas tuvieron más de 100 aciertos”, declaró, mientras que el 5.5% superaron los 110 aciertos en la prueba, cantidad multiplicada por 6 al registro obtenido el año pasado.

🎓📝 Después de los resultados del examen de admisión 2026, la UNAM aplicará un examen de control presencial para verificar los resultados del proceso a la licenciatura, luego de que el Comité Técnico concluyera la revisión del examen en línea.



📚⚖️ La comisión informó que el… pic.twitter.com/9NWXzz7dEe — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 31, 2026

“El hecho de que tengamos resultados anómalos en los aciertos en el concurso de selección de licenciatura 2026 ameritaba una respuesta rápida, una respuesta fundamentada”, señaló el rector Leonardo Lomelí, resaltando que no se trata de un nuevo examen de ingreso, sino de una prueba de control “necesaria” para garantizar el esfuerzo honesto de las personas seleccionadas.

Aspirantes a la UNAM que podrán realizar el examen de control: ¿“rechazados” del 2026 tendrán oportunidad?

Tras el anuncio de la Comisión Técnica, las dudas despertaron en la comunidad estudiantil aspirante a la Universidad Nacional Autónoma de México: ¿Quiénes sí podrán realizar la prueba de control y quiénes no?, cuestionamiento que toma fuerza al considerar que el inicio de clases de licenciatura se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina.

Este “examen de control” aplicará a las personas seleccionadas en el Examen UNAM 2026, sin embargo, también está dirigido a las y los aspirantes no admitidos, pero que destacan entre la comunidad estudiantil al haber obtenido en el concurso presente puntajes iguales o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control”, expresó el rector de la UNAM, reiterando la necesidad de la prueba como una garantía de la equidad en el proceso de selección.

Posibles fechas del examen de control de la UNAM para Licenciatura 2026

Según lo señalado por el rector Leonardo Lomelí, el examen de control será aplicado a la “brevedad posible”.

Teniendo en consideración el pronto inicio de clases de licenciatura en la UNAM, es probable que la institución realice la prueba previo al 10 de agosto de 2026, por lo que recomendó a la comunidad estudiantil convocada a mantenerse alerta de los canales oficiales de la Universidad y correos electrónicos registrados durante el Concurso de Selección para Licenciatura 2026.

“La Universidad tiene que tomar las acciones para corregir la situación que se ha presentado. No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda“, sentenció el rector de la máxima casa de estudios en México.