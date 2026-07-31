El eclipse lunar de agosto 2026 sí podrá verse en México: fecha, hora y cómo observar el fenómeno

Eclipse lunar Se verá en México. (Pexels)

¡Habrá eclipse lunar en México este mes de agosto! Descubre cuándo será y cómo apreciar este evento astronómico.

¿Cómo será eclipse lunar?

La península española verá su eclipse solar desde 1912. Sin embargo, este no será el único fenómeno astronómico que se podrá apreciar este año. Varios puntos del planeta, y en espacial el continente americano, serán testigos de un eclipse lunar parcial.

El fenómeno se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece la luna. Esto provoco que el satélite natural del planeta adquiera un tono rojizo. A diferencia del eclipse solar, este puede apreciarse sin la necesidad de equipo especial o medidas preventivas. Un eclipse lunar no tiene una trayectoria estrecha sobre la Tierra, por lo que es visible en más regiones del planeta.

El de este año en particular, a pesar de ser parcial,la sombra de la Tierra cubrirá un 96% de la superficie lunar, por lo que es prácticamente un eclipse total.

¿Cuándo ver eclipse lunar en México?

El eclipse lunar se apreciará en nuestro continente durante las últimas horas del 27 de agosto y hasta la madrugada del 28 en algunos puntos. En México, esto será aproximadamente desde las 20:30 horas (centro de México) del 27 de agosto, con punto máximo a las 22:12 horas y final parcial poco antes de la medianoche.

Para apreciarlo mejor, es necesario que te encuentres en un lugar con poca iluminación lumínica y cielos despejados.

De igual manera habrá una luna de esturión en lo días del eclipse solar, por lo que debes estar muy pendiente a los cielos en esos días.