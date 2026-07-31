Tráfico marítimo de droga se concentra principalmente en el Pacífico

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles

En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Marina ha incautado cerca de 80 toneladas de droga en operaciones marítimas; al respecto, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que han detectado que la mayor parte de estas actividades se concentran en actualmente en el océano Pacífico, por lo que se ha reforzado la vigilancia en la región.

El titular de la Marina explicó que el despligue de sus operaciones se está concentrando hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las Islas Reviejedo, con el fin de tener una alerta temprana y asegurar embarcaciones principalmente cargadas con droga.

Destacó que las organizaciones criminales también han modificado sus métodos de operación para introducir estupefacientes al país o trasladarlos por vía marítima, empleando “polizones, gente que no trae papeles, que viene a bordo de los barcos grandes y lanzan la carga al mar”.

Por ello destacó que la Armada también se necuentra cuidando de los puertos, al igual que han realizado aseguamientos de embarcaciones mexicanas que son los que son los recolectores de esa carga.

Morales Ángeles señaló que las investigaciones apuntan a que las embarcaciones aseguradas pertenecen principalmente al Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.