“El rector y la UNAM están agraviados”: estas fueron las anomalías detectadas... y así será el examen de control

Anomalías en el examen de admisión El rector Leonardo Lomelí señaló que las anomalías en el proceso de admisión son un agravio contra él y la UNAM. (Cuartoscuro y UNAM)

“El rector está agraviado, como la Universidad en su conjunto”.

Con esa frase, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, resumió la postura de la institución tras detectar resultados anómalos en el Concurso de Selección a Licenciatura 2026, una situación que llevó a la creación de un examen de control para verificar la autenticidad de los puntajes obtenidos por los aspirantes seleccionados.

La Universidad explicó que la medida busca proteger a quienes obtuvieron su lugar de manera legítima y preservar la confianza en el proceso de admisión.

“La Universidad está del lado de los estudiantes que con honestidad presentaron su examen de admisión”, afirmó Lomelí al presentar la decisión.

¿Qué anomalías detectó la UNAM en el examen de admisión?

La Comisión Técnica informó que realizó un análisis estadístico integral comparando los resultados de los concursos de ingreso aplicados entre 2021 y 2026, con el propósito de determinar si la distribución de los aciertos de este año seguía el comportamiento histórico.

El estudio encontró que los deciles inferiores prácticamente no registraron cambios, mientras que los puntajes más altos presentaron incrementos inusuales, una diferencia que la Universidad calificó como un comportamiento atípico.

Entre los datos que encendieron las alertas destacan:

3.5% de los aspirantes obtuvo más de 100 aciertos, cuando históricamente esa cifra rondaba el 1.63%.

5.5% consiguió más de 110 aciertos, proporción que se multiplicó por seis respecto a los años anteriores.

Ante estos resultados, la Comisión Técnica concluyó que era necesario implementar un mecanismo extraordinario para corroborar la autenticidad de los puntajes obtenidos.

Así será el examen de control de la UNAM

La Universidad explicó que el examen de control no constituye un nuevo concurso de admisión, sino un procedimiento previsto en la legislación universitaria para verificar resultados cuando existen elementos objetivos que lo justifican.

La evaluación será aplicada a las personas seleccionadas en el proceso de admisión 2026, quienes responderán versiones diferentes del examen, diseñadas para comprobar que el resultado obtenido corresponde a sus conocimientos.

Con base en los resultados de esta prueba, la UNAM asignará de manera definitiva los lugares de ingreso, garantizando que éstos sean ocupados por quienes acrediten haber obtenido su puntaje mediante su propio desempeño académico.

La institución subrayó que el mecanismo reconoce y valora el esfuerzo de los aspirantes que realizaron un examen limpio, al tiempo que permite identificar posibles casos de ayuda fraudulenta.

“No es un nuevo examen”: Lomelí defiende la medida

El rector sostuvo que la magnitud de las anomalías obligó a la Universidad a actuar con rapidez para proteger la integridad del proceso de selección.

“Ciertamente la gravedad de la situación, el hecho de que tengamos resultados anómalos en los aciertos en el concurso de selección de licenciatura 2026 ameritaba una respuesta rápida, una respuesta fundamentada”, señaló.

Explicó que la UNAM debía ofrecer una salida que permitiera corregir la situación sin afectar el calendario escolar y sin perjudicar a quienes obtuvieron un resultado legítimo.

“No es un nuevo examen, es un examen de control, para garantizar que las personas seleccionadas fue fruto de su esfuerzo y no de ayudas”, afirmó.

Rector ofrece disculpas a estudiantes con resultados legítimos

Lomelí reconoció que la decisión implicará pedir una evaluación adicional incluso a quienes obtuvieron un resultado limpio.

“Ofrezco una disculpa a los estudiantes que obtuvieron un examen limpio y que serán convocados al examen de control, pero es necesario para garantizar la confiabilidad”, expresó.

Añadió que la Universidad continuará investigando lo ocurrido para proponer mecanismos que fortalezcan los procesos de admisión en los próximos años.

Finalmente, envió un mensaje sobre las consecuencias del fraude académico.

“Hacer trampa no sólo daña a la institución, daña a la sociedad en su conjunto”, concluyó el rector.