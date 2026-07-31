Luna del Esturión 2026: cuándo será, a qué hora podrá verse en México y por qué recibe ese nombre

Luna del Esturión 2026 | Cuándo y a qué hora verla en México. (Margarito Pérez Retana)

El cielo de agosto guarda uno de sus mejores espectáculos, ya que la Luna del Esturión iluminará la noche y coincidirá con un eclipse lunar parcial que hará todavía más especial este fenómeno astronómico.

Esta luna alcanzará su fase llena el próximo viernes 28 de agosto de 2026, aunque quienes quieran disfrutar del espectáculo podrán comenzar a observarla desde la noche del jueves 27.

¿Cuándo será la Luna del Esturión 2026?

Llegará a su punto máximo durante las primeras horas del viernes 28 de agosto. En México, el punto máximo ocurrirá alrededor de las 06:19 horas, tiempo del centro del país.

Debido al horario, uno de los mejores momentos para observarla será la madrugada del 28 de agosto, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Por qué se llama Luna del Esturión?

Luna del Esturión es el nombre tradicional que recibe la Luna llena de agosto. Su origen está relacionado con pueblos originarios de Norteamérica, particularmente con comunidades cercanas a los Grandes Lagos, donde esta época del año era favorable para la pesca del esturión.

Estos peces de agua dulce existen desde tiempos prehistóricos y algunas especies pueden alcanzar varios metros de longitud. Su aspecto ha cambiado relativamente poco durante millones de años, razón por la que suelen ser descritos como “fósiles vivientes”.

La Luna del Esturión coincidirá con un eclipse lunar parcial

La Luna del Esturión de 2026 será todavía más llamativa porque coincidirá con un eclipse lunar parcial. Durante este fenómeno, una parte de la Luna entrará en la sombra de la Tierra, provocando que una sección de su superficie se oscurezca temporalmente.

Al tratarse de un eclipse lunar, podrá observarse a simple vista sin necesidad de telescopios o equipo especial.

Para disfrutar mejor del evento será recomendable buscar un lugar con el horizonte despejado y, de ser posible, alejado de las luces intensas de la ciudad.

Después de la Luna del Esturión del 28 de agosto de 2026, habrá que esperar hasta el 17 de agosto de 2027 para volver a observar la próxima Luna llena de agosto.