¿Qué se sabe de “Los Rs”?: la célula del CJNG que opera en Michoacán y Jalisco y es señalada por el asesinato de Carlos Manzo

¿Quiénes integran “Los Rs”? | Detienen a “R1”, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo. (Wikimedia Commons / Cuartoscuro)

Durante más de una década, los identificadores de “R1” y “R2” han aparecido en investigaciones sobre la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Detenciones, narcobloqueos, disputas territoriales y operaciones entre Michoacán y Jalisco forman parte del historial atribuido a “Los Rs”, grupo que ahora vuelve al centro de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

La organización es identificada por las autoridades como una de las células vinculadas al CJNG con operaciones en ambos estados. Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran homicidios, narcotráfico y extorsiones contra productores y empresarios.

Este viernes 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como principal líder de “Los Rs” y presunto autor intelectual del homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

¿Quiénes son “Los Rs”?

La estructura ha sido relacionada principalmente con tres hermanos: Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”; Rafael Álvarez Ayala, “R2” o “El Barbas” y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

De acuerdo con las investigaciones, su presencia se extiende por Apatzingán, Uruapan, Morelia y otros municipios de Michoacán, además de distintas regiones de Jalisco.

Las autoridades sostienen que el grupo participa en el control de rutas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos y en disputas por corredores carreteros. En Michoacán también se le relaciona con extorsiones a actividades agrícolas, particularmente en la producción de aguacate y limón.

Los hermanos Álvarez Ayala ya habían sido detenidos el 6 de septiembre de 2012 durante operativos federales en Guadalajara y Zapopan.

En aquel momento, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló a “R1” como uno de los integrantes de mayor peso dentro del CJNG.

“Los Rs” consideraron una “provocación” las acciones de Carlos Manzo

Más de 13 años después de aquellas detenciones, “R1” vuelve a ser capturado, ahora por su presunta relación con uno de los crímenes que marcó a estado de Michoacán en 2025.

Según García Harfuch, Ramón Ángel habría ordenado y financiado el asesinato de Carlos Manzo durante el Festival de las Velas en Uruapan.

Señaló que el posible móvil del asesinato de Carlos Manzo estaría relacionado con una supuesta “provocación” hacia el grupo criminal. Según testimonios de algunos de los detenidos, la organización consideraba que las acciones del entonces alcalde de Uruapan representaban una incitación en su contra.

Hasta este 31 de julio, suman 31 personas detenidas por su posible participación en la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.