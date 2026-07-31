Expertos de UNAM presentan esta mañana propuesta sobre examen de admisión fallido

La UNAM tiene este viernes un día crítico, al establecerse las posibles soluciones sobre el fallido examen de admisión a licenciatura.

Cabe recordar que las inscripciones están suspendidas y que se ha llegado a proponer que el examen, realizado en línea y en el que las calificaciones altas resultaron completamente atípicas, sea repuesto en forma presencial, a la antigua.

En la vigilancia del examen en línea, la vigilancia la ​izo una empresa, Territorium, de pocos antecedentes en torno a buena reputación y calidad técnica. No se entiende cabalmente aún porque la UNAM recurrió a esta empresa sin experiencia suficiente probada ​en exámenes de gran escala.

Hasta donde se sabe, el examen se concedió ​en una adjudicación directa supuestamente porque era la única empresa que podía soportar un procesos de 30 mil evaluaciones simultáneas.

Esto no es forzosamente cierto, toda vez qud la SEP ha realizado por cuenta propia procesos del doble de evaluaciones simultáneas.