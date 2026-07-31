Móvil del asesinato de Carlos Manzo habría sido que los ‘Los Rs’ “sentían una provocación hacia el grupo criminal”

Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer detalles sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, líder de la célula delictiva ‘Los Rs’ vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se identificó como el responsable de haber ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo al secretario, la identificación del “R1″ sería resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados de manera coordinada por el Gabinete de Seguridad, por las áreas de inteligencia militar, inteligencia naval, del Centro Nacional de Inteligencia, de la UIF y de la Fiscalía General de la República.

La detención se realizó por medio de un operativo en Atotonilco, El Alto, en Jalisco, en el que participaron fuerzas especiales del Ejército y de la Secretaría de Seguridad, donde también se logró la detención de Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”.

Se informó que en dicha operación los elementos de seguridad fueron agredidos por sujetos armados del Círculo de Seguridad del R1 y al repeler la agresión, derivado en un enfrentamiento donde uno de los agresores perdió la vida. Como parte de estas acciones se aseguraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos, entre otros indicios.

García Harfuch comunicó que entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad de Ramón Ángel “N” como autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, se encuentra en el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, así como información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez.

Al respecto, se notificó que la FGR presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación y pruebas sólidas.

El titular de la SSPC confirmó que hasta el momento se han realizado 31 detenciones relacionadas con el homicidio del ex alcalde de Uruapan, todos ellos han sido vinculados a proceso por su relación con la planeación, ejecución y encubrimiento del caso.

Según información obtenida de los detenidos por parte de las autoridades que investigan el caso, el móvil del ataque a Carlos Manzo fue que la célula delictiva ‘Los Rs’ “sentían una provocación hacia el grupo criminal” por parte del ex edil municipal.

Al respecto de las consecuencias del caso, Omar García Harfuch confirmó que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, cuenta con un escolta y protección de la Secretaría de la Defensa.