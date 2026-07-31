Exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos crecen 35% en el primer cuatrimestre de 2026

Las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos registraron un incremento de 35 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura). El crecimiento consolida a México como el principal proveedor de este fruto para el mercado estadounidense y fortalecer al sector agroalimentario nacional.

De acuerdo con la dependencia federal, entre enero y abril de este año se enviaron 476 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos, cifra superior a las 352 mil toneladas exportadas en el mismo periodo de 2025. Este aumento refleja la creciente demanda del llamado “Oro Verde” mexicano y el trabajo conjunto entre productores, empacadores y autoridades sanitarias para mantener los estándares de calidad e inocuidad.

La Secretaría de Agricultura destacó que el aguacate mexicano continúa siendo uno de los productos agroalimentarios más importantes para las exportaciones nacionales, gracias a su reconocimiento internacional por su calidad y sabor. Además, recordó que Estados Unidos es el principal destino de este producto, al concentrar la mayor parte de las ventas al exterior.

El incremento en las exportaciones también representa mayores oportunidades económicas para miles de productores y trabajadores del campo. La cadena productiva del aguacate genera alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos, principalmente en entidades como Michoacán y Jalisco, donde se concentra la mayor producción destinada al mercado internacional.

Agricultura señaló que este resultado ha sido posible gracias al cumplimiento de las medidas fitosanitarias exigidas por las autoridades estadounidenses, así como a la coordinación entre los gobiernos de ambos países para mantener abierto el comercio agrícola.

Michoacán continúa siendo el principal estado exportador de aguacate, aunque en los últimos años Jalisco ha incrementado de manera importante su participación en los envíos al extranjero, ampliando la oferta mexicana para atender la creciente demanda del mercado estadounidense.

Las autoridades resaltaron que el consumo de aguacate en Estados Unidos sigue creciendo, impulsado por eventos deportivos y festividades, además de la preferencia de los consumidores por alimentos considerados saludables. Esta tendencia ha permitido que el fruto mexicano mantenga un papel estratégico en el comercio agroalimentario entre ambos países.

Asimismo, la dependencia federal indicó que el desempeño del sector confirma la competitividad del campo mexicano y el compromiso de los productores para ofrecer alimentos de alta calidad que cumplen con las exigencias de los mercados internacionales.

El Gobierno de México reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de sanidad, trazabilidad y certificación para mantener el liderazgo del aguacate mexicano en el extranjero, además de impulsar la apertura de nuevos mercados que permitan diversificar las exportaciones agroalimentarias.

Con este crecimiento de 35 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026, el aguacate reafirma su posición como uno de los principales productos de exportación del país y uno de los motores económicos del sector agrícola, al generar divisas, empleo y desarrollo para miles de familias productoras.