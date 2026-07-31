Hijo del “R1″es el presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez

Feminicidio La influencer Valeria Márquez fue atacada a tiros en su salón de belleza en Zapopan mientras hablaba con sus seguidores en redes sociales. (Especial)

Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel ‘N’, ‘El R1’, fue identificado como el presunto autor intelectual del feminicidio de Valeria Márquez, influencer asesinada a tiros durante mientras realizaba una transmisión en vivo, así lo informó secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario explicó que Francisco ‘N’ mantenía una relación sentimental con la víctima, quien había recibido amenazas en diversas ocasiones.

“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘el R1’, que cometan el feminicidio”, declaró.

Afirmó que el hijo del “R1″— quien fue detenido este jueves— permanece prófugo pero ya se cuentan con indicios para su búsqueda.

De acuerdo con García Harfuch fue tras la captura del “R1″ que las autoridades obtuvieron indicios de la responsabilidad de su hijo en dicho feminicidio.