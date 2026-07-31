Tras la resolución de la Comisión Técnica de la UNAM, aspirantes aceptados llegan a defender su lugar

Protestas en la UNAM por irregularidades en el exámen de admisión

Poco antes de las cinco de la tarde, apenas unas horas después de que la Comisión Técnica de la UNAM presentara la propuesta para atender la polémica del proceso de admisión 2026, un grupo de aspirantes que ya habían sido seleccionados llegó a las puertas de la Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Con documentos en mano y entre consignas, los jóvenes manifestaron su inconformidad con la decisión de aplicar un examen de control. Aseguraron que la medida pone en riesgo un lugar que, sostienen, obtuvieron tras meses de preparación y esfuerzo.

Frente a las instalaciones universitarias, los aspirantes entregaron un pliego petitorio en el que solicitaron que cualquier investigación relacionada con las presuntas irregularidades se realice de manera individualizada, objetiva y sustentada en evidencias, evitando medidas generales que afecten a toda la comunidad de aspirantes.

También pidieron que la Universidad garantice que ninguna persona que presentó el examen respetando las reglas establecidas pierda el lugar obtenido como consecuencia de hechos que no le sean atribuibles.

En otro de los puntos del documento, solicitaron que se respete el proceso de asignación de lugares ya concluido y que las personas seleccionadas puedan continuar con los trámites de entrega de documentos e inscripción conforme al calendario oficial de la UNAM.

Asimismo, demandaron que las autoridades universitarias informen de manera clara, transparente y oportuna cualquier investigación, determinación o modificación relacionada con el proceso de admisión, detallando las razones, documentos y alcances de las decisiones que pudieran afectar a los aspirantes.

Piden derecho de audiencia y sanciones individualizadas

Dentro del pliego, los estudiantes también solicitaron que, en caso de que la Universidad decida revisar el resultado de algún aspirante en particular, se garantice su derecho de audiencia y defensa para que pueda conocer las razones de esa determinación y ejercer los medios que correspondan.

Otro de los planteamientos fue evitar que se trate por igual a quienes actuaron conforme a las reglas y a quienes, en caso de comprobarse, hayan cometido irregularidades.

Los manifestantes señalaron que las responsabilidades deben determinarse de forma individual y que no se generalice una conducta irregular a todas las personas que participaron en el proceso.

Además, pidieron que mientras se realizan las investigaciones se permita a quienes ya fueron seleccionados continuar con los procedimientos administrativos para formalizar su ingreso, con el fin de evitar mayor incertidumbre sobre su futuro académico.

En el documento también hicieron un llamado para que la UNAM fortalezca los mecanismos de seguridad, supervisión y control en futuros procesos de admisión, con el propósito de contar con evaluaciones más seguras, transparentes y confiables.

La respuesta de la Universidad

Personal de la rectoría de la UNAM recibió el pliego petitorio y explicó a los manifestantes que el documento sería turnado al rector para su análisis y que posteriormente recibirían una respuesta por los canales correspondientes.

Durante el diálogo, funcionarios universitarios pidieron a los jóvenes mantenerse atentos a la información oficial que emita la institución y recordaron que el rector ya había confirmado, durante la presentación de la Comisión Técnica, que el examen de control seguirá adelante.

También reconocieron la molestia de los aspirantes por tener que repetir una evaluación después de haber obtenido un lugar y recordaron que el rector ofreció una disculpa pública por las afectaciones derivadas de esta decisión.

Persisten las dudas

Aunque el pliego fue recibido por la Universidad, los inconformes insistieron en que las disculpas no resuelven la incertidumbre que enfrentan.

Uno de los estudiantes señaló que, hasta el momento, la UNAM no ha informado la fecha exacta en que se aplicará el examen de control ni quiénes serán convocados definitivamente.

“Si nos dicen que el examen será la próxima semana o incluso el lunes, nosotros no tuvimos tiempo para volver a estudiar. En cambio, quienes no quedaron seleccionados sí tuvieron más tiempo para prepararse y ahora podrían quitarnos un lugar que ya ganamos”, expresó uno de los aspirantes antes de retirarse de Rectoría.

Con la entrega del pliego concluyó la protesta de este grupo de estudiantes, quienes ahora esperan una respuesta oficial mientras la Universidad continúa con la implementación de las medidas anunciadas tras la revisión del proceso de admisión 2026.